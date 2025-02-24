Trump’ın yatırım kısıtlamasına tepki

Ekonomi Servisi

Çin Ticaret Bakanlığı, Trump’ın yayımladığı, kritik sektörlerde Çin kaynaklı yatırımların engellenmesini öngören, "Önce Amerika Yatırım Politikası" başlıklı genelgeyi eleştirerek, ekonomik ve ticari konuları siyasileştirmeme çağrısında bulundu.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD’nin yaklaşımının, ulusal güvenlik kavramını genelleştiren, piyasa-dışı ve ayrımcı bir uygulama olduğu, iki ülke arasındaki normal ekonomik ve ticari ilişkileri olumsuz etkileyeceği belirtildi.

Genelgenin uygulanması halinde Çin ile ABD arasındaki yatırım alışverişine zarar vereceğine dikkati çekilen açıklamada, bunun ABD’ye de yararının olmayacağı vurgulandı.

Açıklamada, Çin’in ABD’nin bu konudaki adımlarını yakından izleyeceği ve meşru haklarını ve çıkarlarını korumak üzere gereken tedbirleri alacağı belirtilerek, Washington yönetimine uluslararası yatırım ve ticaret kurallarına, piyasa ekonomisinin yasalarına uyma ve ekonomik ve ticari konuları siyasileştirmeye ve araç haline getirmeye son verme çağrısı yapıldı. ABD Başkanı Trump, yayımladığı "Önce Amerika Yatırım Politikası" başlıklı genelgede, Çin bağlantılı şirketlerin yatırım yapmasını engellemek üzere "her türlü yasal araca başvurulacağını" bildirmişti.