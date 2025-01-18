Trump’ın yemin töreni programında “soğuk hava” değişikliği

ABD’nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump’ın yemin törenine sayılı günler kaldı.

Trump sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social’dan törene ilişkin bugün yaptığı açıklamada, soğuk hava nedeniyle değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Trump, “Ülkeyi etkisi altına alan bir kutup fırtınası var. Bu nedenle, dualar ve diğer konuşmalara ek olarak yemin konuşmasının Birleşik Devletler Kongre Binası içindeki Rotunda kısmında yapılmasını emrettim” ifadelerini kullandı.