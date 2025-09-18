Trump’ın ziyareti protestoyla başladı

Avrupa ile yaşanan ticaret gerginlikleri ve Rusya ile yükselen tansiyonun ortasında ABD Başkanı Donald Trump, üç gün sürecek resmi ziyaret için İngiltere’ye gitti. Trump, İngiltere’de protestolarla karşılanırken ziyaretin asıl gündemini ise 42 milyar dolarlık teknoloji yatırımları oluşturdu.

ABD Başkanı Trump, protesto çağrıları ve sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleşen ikinci devlet ziyareti için salı akşamı Birleşik Krallık’a geldi. Askeri törenle karşılanan Trump ve eşi Melania Trump’ın İngiltere ziyareti, ikilinin resmi programı gerçekleştireceği Windsor kentindeki protestolar eşliğinde başladı.

Herhangi bir ABD başkanı için yapılan ikinci devlet daveti kapsamındaki İngiltere ziyaretini “büyük bir onur” olarak nitelendiren Trump, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada İngiltere’nin “kalbinde özel bir yeri olduğunu” söyledi. Başkan Trump ve eşi, havalimanında kendilerini bekleyen başkanlık helikopteri Marine One ile ABD’nin Londra Büyükelçisinin resmi konutu olan Winfield House’a gitti.

EPSTEIN’LE FOTOĞRAFI KALEYE YANSITILDI

Trump, İngiltere ziyareti kapsamında dün Kral Charles ile Windsor Kalesi’nde görüştü. Göstericiler, Trump’ın İngiltere’ye yaptığı devlet ziyaretini protesto etmek için Windsor Kalesi önünde toplandı.

Trump’ın İngiltere’ye iniş yaptığı saatlerde de Windsor Kalesi’ne Trump ve reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein’in birlikte fotoğrafı yansıtıldı. Protestoculardan 4 kişi gözaltına alındı.

İLK DÖNEMİNDE DE PROTESTO EDİLMİŞTİ

Donald Trump ve eşi Melania Trump, İngiltere’ye ilk resmi devlet ziyaretlerini Haziran 2019’da Kraliçe II. Elizabeth döneminde yapmıştı. Trump’ın 2019’daki ziyaretine de protestolar damgasını vurmuştu. Trump’ın iklim, göç ve kadın politikalarına karşı mitingler düzenleyen göstericiler, Londra’daki Parlamento Meydanı üzerinde “Bebek Trump” balonu uçurmuşlardı.

42 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA YAPILDI

Trump bugün de Buckinghamshire’daki başbakanlık konutu Chequers’ta İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşecek, ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek. İkilinin görüşmede teknoloji ve yapay zekada işbirliğinin yanı sıra Ukrayna savaşını ele alması bekleniyor.

İngiltere ve ABD, İngiltere’ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında toplamı 42 milyar doları bulan bir teknoloji anlaşmasına imza attı. “Teknoloji Refah Anlaşması” isimli anlaşma yapay zeka, kuan tum bilişim ve sivil nükleer enerji gibi stratejik alanlarda işbirliğini kapsıyor. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bu işbirliğinin “iki ülkenin büyümesine ve güvenliğine katkı sağlayacağını” vurguladı.

∗∗∗

LONDRA BELEDİYE BAŞKANI: TRUMP’TAN KORKMAMALIYIZ

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, İngiltere’yi ziyaret eden Trump’ı “son yıllarda dünya çapında bölücü, aşırı sağcı siyasetin alevlerini körüklemek için herkesten daha fazlasını yapmakla” suçlayan bir yazı kaleme aldı. Trump’ın yeniden ABD Başkanı olmasının ardından İngiltere’de vatandaşlık veya kalıcı oturum başvurusu yapan Amerikalı sayısında rekor artış yaşandığını söyleyen Khan, “ABD Başkanı’nın ABD şehirlerine ordu konuşlandırmasının ve azınlıkları hedef almasının ‘otokratların oyun kitabından fırlamış gibi’ olduğunu” söyledi. Khan “ABD ile iyi ilişkiler sürdürmenin pragmatik nedenlerini anlıyorum ancak eleştirmekten de korkmamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.