Trump’tan acil ateşkes çağrısı

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ABD’nin 20 Ocak’ta göreve gelmeye hazırlanan seçilmiş Başkanı Donald Trump, "Truth Social" adlı sosyal medya platformundaki hesabından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin savaşı sona erdirecek bir anlaşma konusunda istekli olduğunu yazdı. "Zelenski ve Ukrayna bir anlaşma yapmak ve çılgınlığı durdurmak istiyor" diyen Trump, ateşkesin derhal sağlanması ve müzakerelere başlanması gerektiğini dile getirdi.

Trump, "Gereksiz yere çok fazla hayat harcanıyor, çok fazla aile yok ediliyor ve böyle devam ederse çok daha büyük ve çok daha kötü bir şeye dönüşebilir" ifadelerini kullandı.

PARİS’TE BULUŞTULAR

Notre Dame Katedrali’nin açılışı için Fransa’nın başkenti Paris’e giden Trump, burada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile Elysee Sarayı’nda üçlü bir görüşme gerçekleştirdi. Zelenski de görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, ülkesi için adil bir barış beklediklerini vurgulayarak kendilerine güçlü güvenlik garantileri verilmesini istedi. Zelenski, Trump’a "sarsılmaz kararlılığı" için teşekkür ederek görüşmeleri "iyi ve verimli" olarak nitelendirdi.

Trump, seçim kampanyası sırasında Ukrayna’daki savaşı "24 saat içinde" sona erdireceğini söylemiş ancak bunu tam olarak nasıl yapacağını anlatmamıştı. Trump, seçim kampanyası sırasında Ukrayna’ya ABD tarafından sağlanan büyük askeri yardımları ise sert bir dille eleştirmişti.

YENİ YARDIM PAKETİ

Üçlünün görüşmesinden saatler sonra, iktidarı Donald Trump’a bırakmaya hazırlanan ABD Başkanı Joe Biden yönetimi Ukrayna için 988 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketi açıkladı. Pentagon’dan yapılan açıklamada paketin insansız hava araçları, hassas HIMARS roketatarları için mühimmat, topçu sistemleri, tanklar ve zırhlı araçlar için ekipman içerdiği belirtildi.