Trump’tan Apple’a tarife tehdidi: Üretim ABD’de yapılmazsa yüzde 25 vergi geliyor

ABD'nin fitilini ateşlediği tarife savaşları ABD'li şirketleri etkilemeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Apple'a, üretimini ABD'de yapmaması halinde en az yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini söyledi.

"TİM COOK'A SÖYLEDİM"

Sosyal medya üzerinden Apple Ceo'su Tim Cook'u uyaran ABD Başkanı Trump, "Tim Cook’a (Apple CEO’su) çok uzun zaman önce, Amerika Birleşik Devletleri’nde satılacak iPhone’ların ABD’de üretilip inşa edilmesini beklediğimi bildirdim. Hindistan’da ya da başka herhangi bir yerde değil. Eğer bu şart sağlanmazsa, Apple’ın ABD’ye en az yüzde 25 gümrük vergisi ödemesi gerekir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!" diye yazdı.

APPLE HİSSELERİ ÇAKILDI

Trump'ın açıklamasını hemen ardından Apple hisseleri yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.