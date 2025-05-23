Trump’tan Apple’a tarife tehdidi: Üretim ABD’de yapılmazsa yüzde 25 vergi geliyor
ABD Başkanı Donald Trump, Apple’a üretimini ABD’ye kaydırması yönünde açıklama yaptı ve aksi halde Apple'a en az yüzde 25 gümrük vergisi uygulayabileceklerini açıkladı. Açıklamanın ardından Apple hisseleri yüzde 4'ten fazla değer kaybetti.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD'nin fitilini ateşlediği tarife savaşları ABD'li şirketleri etkilemeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Apple'a, üretimini ABD'de yapmaması halinde en az yüzde 25 gümrük vergisi getirileceğini söyledi.
"TİM COOK'A SÖYLEDİM"
Sosyal medya üzerinden Apple Ceo'su Tim Cook'u uyaran ABD Başkanı Trump, "Tim Cook’a (Apple CEO’su) çok uzun zaman önce, Amerika Birleşik Devletleri’nde satılacak iPhone’ların ABD’de üretilip inşa edilmesini beklediğimi bildirdim. Hindistan’da ya da başka herhangi bir yerde değil. Eğer bu şart sağlanmazsa, Apple’ın ABD’ye en az yüzde 25 gümrük vergisi ödemesi gerekir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!" diye yazdı.
APPLE HİSSELERİ ÇAKILDI
Trump'ın açıklamasını hemen ardından Apple hisseleri yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.