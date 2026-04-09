Trump’tan ateşkes açıklaması: “Anlaşmaya uyulmazsa ateş başlar”

ABD ile İran arasında ilan edilen ancak İsrail’in saldırıları ve Lübnan’daki belirsizlik nedeniyle akıbeti tartışmalı hale gelen ateşkese ilişkin ABD Başkanı Donald Trump’tan açıklama geldi.

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD ordusunun İran çevresindeki varlığını sürdüreceğini ancak anlaşmaya uyulduğu sürece yeni bir saldırı yapılmayacağını belirtti.

Trump, “Varılan gerçek anlaşma tamamen uygulanana kadar ABD’nin tüm askeri unsurları, gerekli mühimmat ve teçhizatla birlikte İran’da ve çevresinde kalmaya devam edecek” ifadelerini kullandı. Anlaşmanın ihlal edilmesi halinde ise “daha önce görülmemiş ölçekte” bir askeri karşılık verileceğini söyledi.

Hürmüz Boğazı’nın açık ve güvenli kalmasının anlaşmanın temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Trump, nükleer silahlara izin verilmeyeceğini de yineledi.

Trump ayrıca, ABD ordusunun hazır durumda olduğunu belirterek, anlaşmanın uygulanmasını beklediklerini ifade etti.

Trump yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tüm ABD gemileri, uçakları ve askeri personeli; ek mühimmat, silahlar ve gerekli görülen her şeyle birlikte, zaten ciddi biçimde zayıflatılmış bir düşmana karşı yürütülen ölümcül operasyonlar tamamlanana ve GERÇEK ANLAŞMA’ya tam olarak uyulana kadar İran’da ve çevresinde kalmaya devam edecek. Eğer herhangi bir nedenle buna uyulmazsa —ki bu pek olası değil— o zaman “ateş başlar”; hem de kimsenin daha önce görmediği kadar büyük, daha güçlü ve daha etkili şekilde.

Uzun zaman önce üzerinde mutabık kalınmıştı ve bunun aksini iddia eden tüm söylemlere rağmen: NÜKLEER SİLAH YOK ve Hürmüz Boğazı AÇIK ve GÜVENLİ olacak. Bu arada ordumuz hazırlanıyor ve dinleniyor; hatta bir sonraki hamlesini bekliyor. AMERİKA GERİ DÖNDÜ!"