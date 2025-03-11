Trump’tan ateşkes açıklaması: "Umarım Başkan Putin de bunu kabul eder"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Suudi Arabistan’da ABD ve Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna’nın 30 günlük ateşkesi kabul ettiğini aktaran Trump, "Umarım Başkan Putin de bunu kabul eder ve bu işi yoluna koyabiliriz" dedi.

Geçtiğimiz ay Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile Beyaz Saray’da yaşanan gergin görüşmeyle bugün arasındaki farka değinen Trump, "Bence bu çok büyük bir fark, Oval Ofis’te yaşananlarla tam bir ateşkes arasında büyük bir fark var" dedi.

Ukrayna’nın ateşkesi kabul ettiğini vurgulayan Trump, "Umarım Rusya da kabul eder. Bugün ve yarın onlarla görüşeceğiz ve bir anlaşmaya varmaya çalışacağız. Eğer Rusya’yı ikna edebilirsek, harika olur. Edemezsek, savaş devam eder ve insanlar hayatını kaybeder" ifadelerini kullandı.

Trump, Zelenski'yi Beyaz Saray’a tekrar davet edip etmeyeceği sorusuna "Elbette, kesinlikle" yanıtını verdi.