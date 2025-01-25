Trump’tan Avrupa’ya gümrük vergisi uyarısı

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'a döndükten sonra yaptığı ilk uluslararası konuşmada, ticaret ve küresel diplomasi tutumunda yumuşama olmayacağını ortaya koydu.

Dünya Ekonomik Forumu'nda video konferansla konuşan Trump, ABD dışında üretim yapan şirketlere "Amerika'da üretin, size dünyadaki en düşük vergi oranlarını verelim. Yoksa gümrük vergisi ödersiniz" dedi.

AB'yi de eleştiren Trump, "AB bizim tarım ürünlerimizi, arabalarımızı almıyor ama bize milyonlarca araba gönderiyorlar" diyen Trump, AB gümrük tarifelerine işaret etti.