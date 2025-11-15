Trump’tan BBC’ye 1 ila 5 milyar dolarlık dava tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump BBC'ye dava açacağını açıkladı.

BBC’de yer alan habere göre ABD Başkanı Donald Trump, hakkında hazırlanan bir belgeselde 6 Ocak 2021 tarihli konuşmasının kurgulanma biçimi nedeniyle BBC’nin kendisinden özür dilemesine rağmen tazminat taleplerini reddetmesi üzerine önümüzdeki hafta dava açacağını duyurdu. Trump, açıklamayı Air Force One’da gazetecilere yaptı.

BBC ÖZÜR DİLEDİ, TAZMİNATI REDDETTİ

Trump, 14 Kasım Cuma günü Air Force One’da yaptığı açıklamada, “Muhtemelen önümüzdeki hafta içinde 1 milyar ila 5 milyar dolar arasında bir tazminat talebiyle dava açacağız” dedi. Daha önce Trump’ın avukatları da BBC’nin programı yayından kaldırmaması, özür dilememesi ve tazminat ödememesi halinde 1 milyar dolarlık dava açılacağını açıklamıştı.

BBC, belgeseldeki düzenleme nedeniyle Trump’tan özür diledi ancak tazminat talebini reddetti. Kurum, 6 Ocak konuşmasının kurgulanma biçiminin istemeden “Başkan Trump'ın şiddet eylemlerine doğrudan çağrı yaptığına dair yanlış bir izlenim” yarattığını kabul ederek belgeselin yeniden yayımlanmayacağını duyurdu.

Haberde Trump'ın, konuyu hafta sonu İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşeceği bilgisine de yer verildi.

BBC Sözcüsü ise 13 Kasım’da, kurum avukatlarının Trump’ın hukuk ekibine mektup gönderdiğini, BBC Yönetim Kurulu Başkanı Samir Shah’ın da Beyaz Saray’a kişisel bir mektup ilettiğini açıkladı.

KAMUOYUNU ALDATMAKLA SUÇLADI

Belgeselde Trump’ın konuşmasının farklı bölümlerinin birleştirilmesiyle “Kongre binasına gideceğiz. Sizinle olacağım. Ve savaşacağız. Tüm gücümüzle...” dediği izleniminin oluştuğu, oysa bu ifadeler arasında 50 dakikadan fazla süre bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Trump’ın “Tüm gücümüzle [savaşacağız]” sözünü ise seçimlerde “hile yapıldığı” iddiaları bağlamında kullandığı belirtiliyor.

Trump söz konusu düzenleme nedniyle BBC'yi kamuoyunu aldatmakla suçladı.

ÜST DÜZEY İSTİFALAR

Tartışmalar BBC’de üst düzey istifalara yol açtı. BBC Genel Müdürü Tim Davie ve BBC Haber Direktörü Deborah Turness eleştirilerin ardından görevlerinden ayrıldı. Shah, belgeseldeki “hatalı karar” nedeniyle özür dilerken, Davie “Bazı hatalar yapıldı ve Genel Müdür olarak tüm sorumluluğu almam gerekli” dedi. Turness ise tartışmaların BBC’ye zarar verecek noktaya geldiğini ifade etti.

BBC, Trump’ın dava tehdidinin yer aldığı mektubu aldığını doğruladı ve sürece uygun şekilde yanıt vereceğini bildirdi.

Trump, istifaların ardından konuyu gündeme taşıyan Daily Telegraph’a Truth Social üzerinden teşekkür etti.