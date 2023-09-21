Trump’tan destekçilerine bedava pizza

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, Iowa eyaletindeki bir barda destekçilerine bedava pizza dağıttı.



Gelecek yıl yapılacak olan ABD Başkanlık seçimlerine yeniden aday olan eski Başkan Donald Trump, Iowa eyaletindeki programı sırasında bir barda durarak destekçilerine bedava pizza dağıttı. Bettendorf’daki Treehouse Pub & Eatery’ye uğrayan Trump, destekçileri tarafından “ABD” ve "ABD’li olmaktan gurur duyuyorum" sloganları ile karşılandı. Trump, destekçileri ile sohbet ederken, bir kadın destekçisinin isteği üzerine tişörtüne ise imza attı.