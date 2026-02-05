Trump’tan Epstein çıkışı: ''Clinton’a yapılanlar beni rahatsız ediyor''

ABD Başkanı Donald Trump, Jeffrey Epstein'e ilişkin dosyalar kapsamında eski Başkan Bill Clinton'a yönelik yürütülen soruşturmadan rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein'e ilişkin soruşturma dosyaları, bunların bir kısmının kamuoyuyla paylaşılmasının ardından ABD'de yeniden tartışmaların merkezine yerleşti.

Trump, NBC Nightly News programına verdiği röportajda, Epstein dosyası kapsamında eski ABD Başkanı Clinton hakkında yürütülen incelemeye değindi.

Soruşturmadan rahatsızlık duyduğunu dile getiren Trump, "Bill Clinton'a karşı birilerinin harekete geçmesi beni rahatsız ediyor. Onu severim, hala da severim." dedi.

Trump, Clinton'ın kendisine yaklaşımını olumlu bulduğunu ve geçmişte kendisine yönelik soruşturmaları hatırlatarak, bu tür süreçlerin kişileri yıprattığını belirtti.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton ile eşi eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesinin Epstein dosyalarına ilişkin soruşturması kapsamında ifade vermeyi kabul etmişti.

Komite Başkanı James Comer, Bill Clinton'ın 27 Şubat'ta, Hillary Clinton'ın ise 26 Şubat'ta kapalı oturumda, görüntülü ve tutanaklı şekilde ifade vereceğini açıklamıştı.