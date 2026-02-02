Trump’tan Epstein dosyalarına ilişkin bir açıklama daha

ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı Jeffrey Epstein dosyaları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, ABD Başkanı Donald Trump bir açıklama daha yaptı.

ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen 68. Grammy Ödülleri'nde, gecenin sunuculuğunu üstlenen Trevor Noah, Billie Eilish'in "Yılın Şarkısı" ödülünü kazanmasının ardından Trump'ı göndermede bulundu.

Noah, "İşte yılın şarkısı. Tebrikler Billie Eilish. Bu, her sanatçının istediği bir Grammy, Trump'ın Grönland'ı istemesi kadar. Bu da mantıklı, çünkü Epstein artık ortada olmadığına göre, (Eski ABD Başkanı) Bill Clinton'la takılmak için yeni bir adaya ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, törende kendisini eleştiren Noah'ya yüklendi.

Grammy Ödülleri'ni "izlenemez derecede kötü" olarak nitelendiren Trump, Noah'nın ifadeleri nedeniyle hukuki yollara başvurabileceğini belirtti.

Trump, Epstein dosyaları ile ilgili, "Bill (Clinton) adına konuşamam ama Epstein Adası'na hiç gitmedim, yakınından bile geçmedim. Bu akşamki yalan ve iftira niteliğindeki açıklamaya kadar, Sahte Haber Medyası dahil, kimse beni bununla suçlamadı" ifadelerini kullandı.