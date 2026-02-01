Trump’tan Epstein dosyalarına ilişkin dikkat çekici açıklama

ABD Adalet Bakanlığı’nın kamuoyuyla paylaştığı Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin tartışmalar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Trump, bir dönem tanıdığını kabul ettiği Epstein’e ilişkin yayımlanan belge, fotoğraf ve videoların kendisiyle ilgili iddiaları çürüttüğünü savundu. Gazetecilere konuşan Trump, belgelerin kamuoyunda dile getirilen suçlamaların aksine kendisini “akladığını” öne sürdü.

“Kendim bizzat incelemedim ancak güvendiğim bazı kişiler, bu belgelerin yalnızca beni temize çıkarmakla kalmadığını, aynı zamanda radikal solun beklentilerinin tam tersini ortaya koyduğunu söyledi” diyen Trump, Epstein dosyalarında herhangi bir usulsüzlüğünün bulunmadığını yineledi.

"BU DOSYALAR SADECE BENİ AKLAMAKLA KALMIYOR"

Trump gazetecilerin sorularını şu sözlerle yanıtladı:

"Bence tatmin olmaları gerekir, çünkü görünen o ki bu kişi, (yazar Michael) Wolff, bir yazar olarak Jeffrey Epstein'la birlikte bana zarar vermek için iş birliği yapıyordu. Ben bunu bizzat görmedim ama çok önemli kişiler tarafından bana söylendi. Bana söylenenlere göre bu dosyalar sadece beni aklamakla kalmıyor, aynı zamanda insanların umduğunun tam tersini ortaya koyuyor.

"BANA SİYASİ YA DA BAŞKA ŞEKİLDE ZARAR VERMEK İÇİN KOMPLO KURUYORDU"

Biliyorsunuz, radikal sol ve üçüncü sınıf bir yazar olan Wolff, Jeffrey Epstein’la birlikte bana siyasi ya da başka bir şekilde zarar vermek için komplo kuruyordu ve bu durum son derece net bir biçimde ortaya çıktı. Bu nedenle büyük ihtimalle Wolff’a dava açacağız. Ve sanırım Epstein'ın mirasçılarına da… emin değilim ama kesinlikle Wolff’a dava açacağız."

Trump ile Epstein arasındaki geçmişteki yakınlığa dair kamuoyuna yansıyan bilgiler ve belgelerdeki bazı detaylar tartışma yaratmıştı.

Ancak Trump, daha önce olduğu gibi bu süreçte de herhangi bir yanlış yapmadığını savundu.