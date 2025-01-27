Trump’tan ‘etnik temizlik’ planı

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Ortadoğu politikasında atacağı adımları merakla beklenen ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in yerle bir ettiği Gazze Şeridi için “etnik temizlik” planı önerdi. İsrail’in Filistin topraklarını işgalinin en büyük destekçilerinden Trump, Gazze’deki milyonlarca Filistinlinin “Arap ülkelerine yerleştirilmesini” teklif etti.

Ürdün Kralı II. Abdullah ile telefonda konuştuğunu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi ile de görüşeceğini kaydeden Trump, Gazze’nin “temizlenmesi için” Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerin bölgeden daha fazla Filistinli mülteciyi kabul etmesi ve bu kişilerin “farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi” çağrısı yaptı.

Ürdün Kralı ile görüşmesine ilişkin Trump “Ondan daha fazlasını üstlenmesini istedim çünkü Gazze’ye bakıyorum, darmadağın durumda” dedi. Birlemiş Milletler’e (BM) göre Ürdün’de halihazırda 2,39 milyondan fazla Filistinli mülteci bulunuyor.

Bölgede “yüzyıllardır birçok anlaşmazlık” olduğunu söyleyen Trump, “yıkım alanı” olarak nitelediği Gazze’deki Filistinli mültecilerin Arap ülkelerine “yerleştirilmesinin geçici ya da uzun vadeli olabileceğini” söyledi.

TEHCİR PLANINI TEKRAR GÜNDEME GETİRDİ

Gazze’de savaşın başladığı Ekim 2023’ten sonra İsrail’in bölgede yaşayan yaklaşık 1 milyondan fazla Filistinliyi “gönüllü göç” adı altında Mısır’ın Sina Yarımadası’na sürme planları yaptığı ortaya çıkmıştı. Başta Mısır olmak üzere birçok ülke, Filistinlilerin topraklarından sürülmesi planına karşı çıkmıştı.

Trump tarafından tekrar gündeme getirilen tehcir planı, İsrailli aşırı sağcılar tarafından memnuniyetle karşılanırken Filistin direniş grupları tepki gösterdi.

Aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, “Bunu mümkün olan en kısa sürede hayata geçirecek bir plan oluşturmak için Başbakan ve kabine ile birlikte çalışacağım” açıklamasında bulundu. Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulamaya girmesinin ardından Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa eden Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir de Başbakan Binyamin Netanyahu’dan “gönüllü göçü” teşvik etmesini istedi.

‘TOPRAKLARIMIZDA KALACAĞIZ’

Hamas liderlerinden Basem Naim, “Halkımız on yıllar boyunca tüm tehcir ve alternatif vatan planlarını nasıl başarısızlığa uğrattıysa, bu projeleri de aynı şekilde başarısızlığa uğratacaktır” ifadelerini kullandı. İslami Cihad Hareketi ise Trump’ın açıklamalarının “aşırı sağcı Siyonist ajandalarla uyum içinde olduğunu” kaydetti. Öneriyi “saldırgan ve faşist” olarak nitelendiren Filistin Direniş Komiteleri de Filistin halkının topraklarına bağlılığını koruyacağını vurguladı.

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1 TONLUK BOMBALARIN ENGELİNİ KALDIRDI

ABD Başkanı Trump, eski Başkan Joe Biden döneminde İsrail’e yönelik alınan “bomba sevkiyatının durdurulması” kararını bozdu. Biden döneminde verilen yaklaşık bir tonluk MK-94 bombalarının İsrail’e gönderilmesi ambargosunu kaldırdığını açıklayan Trump, İsrail’in “uzun zamandır beklediği” söz konusu bombaların “parasını ödediğini” vurguladı. ABD’li Axios sitesinin haberine göre bin 800 adet MK-84 bombası, önümüzdeki günlerde gemiye yüklenecek.

SİLAH TÜCCARLARI KAZANDI

ABD Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, ABD’nin yabancı ülkelere silah satışı geçen yıl yüzde 29 oranında arttı ve 318,7 milyar dolara ulaştı. Biden yönetiminin son yılında silah satışlarındaki artışlar, Lockheed Martin, General Dynamics gibi silah şirketlerine büyük kâr sağlarken hisselerinde de artışa neden oluyor.

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EVİNE DÖNMEK İSTEYENLERİ VURDU

İsrail ordusunun, ateşkes ve esir takası anlaşmasını ihlal ederek Gazze’nin kuzeydeki evlerine dönmeyi bekleyen Filistinlilere ateş açması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Sağlık kaynaklardan alınan bilgiye göre, Refah kentinin merkezindeki Şehitler Meydanı’nda bir Filistinli İsrail keskin nişancısı tarafından vurularak öldürüldü. Anlaşmaya göre, Gazze’nin güney ve orta kentlerinden yerinden edilmiş Filistinlilerin 26 Ocak Pazar sabahından itibaren kuzey bölgelere geçebilecekleri duyurulmuştu. Ancak İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Arbel Yehud isimli esirin serbest bırakılmaması bahane gösterilerek, Yehud serbest bırakılana kadar Gazze sakinlerinin kuzeye geçmesine izin verilmeyeceği kaydedilmişti.

İSRAİL LÜBNAN’DA İŞGALİ SÜRDÜRÜYOR

Hizbullah ile varılan ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyinde de işgalini sürdüren İsrail ordusu, bölgedeki Lübnanlılara ateş açtı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun bugün düzenlediği saldırılarda 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 83 kişinin yaralandığını duyurdu. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ise “ateşkes anlaşması gereği İsrail ordusunun ülkenin güneyinden çekilmesi konusunda vatandaşlardan Lübnan ordusuna güvenmelerini” istedi.