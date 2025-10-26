Trump’tan Hamas’a 48 saatlik uyarı: “Esir cenazelerini geri verin, aksi halde diğer ülkeler harekete geçecek

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’da kalıcı barışa yönelik umutların yüksek olduğunu belirterek Hamas’a uyarıda bulundu. Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda Hamas’ın elinde tuttuğu esirlerin cenazelerini 48 saat içinde geri vermesi gerektiğini vurguladı. Trump, “Bazı cenazelere ulaşmak zor ama bazılarına ulaşılabilir, ancak nedense geri dönmüyorlar. Belki silahsızlanmayla ilgilidir” ifadelerini kullandı.

Trump, "Her iki taraf da adil muamele görecektir, ancak bu, yükümlülüklerin yerine getirilmesi şartıyla mümkündür. Önümüzdeki 48 saatte ne yapacaklarını görelim. Bunu yakından izliyorum” dedi.

Gazze’deki gelişmelerle ilgili konuşan Trump, bölgedeki istikrar çabalarının ilerlediğini ve yakında uluslararası bir gücün Gazze’ye konuşlandırılacağını açıkladı. Katar’da yaptığı kısa yakıt ikmali sırasında Doha liderleriyle bir araya gelen Trump, Katar’ın barış gücü göndermeye hazır olduğunu belirterek ülkeyi “bölgesel istikrarın kilit oyuncusu” olarak övdü.

Trump, ayrıca Kanada'ya uygulanan gümrük vergisini mevcut seviyelerin yüzde 10 üzerinde artıracağını söyledi.