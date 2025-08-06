Trump’tan Hindistan’a ek gümrük vergisi: Oran yüzde 50’ye çıktı

ABD Başkanı Donald Trump imzasıyla yayınlanan başkanlık kararnamesiyle Hindistan’dan ithal edilen ürünlere yüzde 25 ilave vergi uygulanacağı duyuruldu. Böylece toplam gümrük vergisi oranı yüzde 50’ye çıktı.

Trump, kararnamede “Hindistan hükümetinin şu anda Rusya’dan doğrudan ya da dolaylı şekilde petrol ithal ettiğini tespit ettim” ifadelerine yer verdi.

Geçtiğimiz hafta Hindistan’a yüzde 25'lik bir tarife uygulanacağını açıklayan Trump, aynı zamanda Rusya’dan alınan enerji ve askeri teçhizat nedeniyle “bir ceza” öngörüldüğünü belirtmişti. Ancak söz konusu cezanın nasıl olacağı netleşmemişti.

Trump ayrıca, dün CNBC’de katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, Hindistan’a uygulanacak tarifelerin “önümüzdeki 24 saat içinde çok ciddi oranda artırılacağını” söyleyerek, “Eğer Rusya’dan petrol alıyorlarsa ve savaş makinesini besliyorlarsa, bu beni mutlu etmez” demişti.

HİNDİSTAN: ADALETSİZ, MESNETSİZ, MANTIKSIZ

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın Rusya'dan petrol alımını sürdürmesine yanıt olarak Hindistan'a yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameyi imzalamasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Hindistan'ın tarifeler hususunda duruşunu açıkça ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, "Başka ülkelerin kendi ulusal çıkarları için attığı adımlar nedeniyle ABD'nin Hindistan'a ek tarife uygulamayı seçmesi talihsizdir" ifadesi kullanıldı.



Bu adımların "adaletsiz, mesnetsiz ve mantıksız" olduğu vurgulanan açıklamada, "Hindistan, kendi ulusal çıkarlarını korumak için tüm gerekli önlemleri alacaktır" denildi.