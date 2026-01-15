Trump’tan İran 'kararı'

Dünyada pek çok ülke ve yönetimi dış müdahaleyle tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırıyı “şimdilik erteleme” kararı aldı ancak bu kararı her an değiştirebileceğinin sinyalini de verdi.

Trump, “karşı taraf” kaynaklarından Tahran hükümetinin protestocuları öldürmeyi durduracağına dair güvence aldığını öne sürdü ve bu nedenle şimdilik İran’a saldırmayı erteleyebileceğini ifade etti.

Çarşamba günü Oval Ofis’te gazetecilere konuşan ABD Başkanı, “İran’daki cinayetlerin durdurulduğu söylendi” dedi.

Askeri harekatın gündemden kaldırılıp kaldırılmadığı sorulduğunda Trump, “durumu izleyeceğini” ve “sürecin nasıl gelişeceğini göreceğini” söyledi. Trump, “Ancak, neler olup bittiğini bilen kişilerden çok iyi, çok iyi bir açıklama aldık” şeklinde açıklama yaptı.

Donald Trump, bu istihbaratı nereden aldığına dair detay vermezken, bilgiyi sadece “karşı taraftaki çok önemli kaynaklardan aldığını” dile getirdi.