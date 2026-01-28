Trump’tan İran’a açık tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’a doğru büyük bir deniz gücünün ilerlediğini belirterek Tahran yönetimini açık biçimde tehdit etti.

Trump, paylaşımında uçak gemisi Abraham Lincoln’ün öncülük ettiği donanma grubunun “hızla, büyük bir güç ve kararlılıkla” İran yönüne hareket ettiğini ifade etti. Bu filonun daha önce Venezuela’ya gönderilenden daha büyük olduğunu söyleyen Trump, gerekirse “hız ve şiddetle” harekete geçmeye hazır olduklarını savundu.

Trump'ın açıklamasının tamamı şöyle:

Büyük bir armada İran’a doğru ilerliyor. Büyük bir güç, coşku ve kararlılıkla çok hızlı hareket ediyor. Venezuela’ya gönderilenden daha büyük bir filo; büyük uçak gemisi Abraham Lincoln’ün öncülüğünde. Venezuela’da olduğu gibi, gerekirse görevini hız ve şiddetle yerine getirmeye hazır, istekli ve muktedir.

Umarım İran hızla ‘masaya gelir’ ve adil ve eşit bir anlaşma için müzakere eder – NÜKLEER SİLAH YOK – herkes için iyi olacak bir anlaşma. Zaman daralıyor, bu gerçekten hayati bir mesele!

İran’a daha önce de söylediğim gibi: ANLAŞMA YAPIN! Yapmadılar ve ‘Operation Midnight Hammer’ gerçekleşti; İran’da büyük bir yıkım oldu. Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak! Bunun tekrar olmasına izin vermeyin.

