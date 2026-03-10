Trump’tan Mücteba Hamaney’e tehdit!

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada bulundu.

İran'ın yeni dini lideri seçiminden “memnun olmadığını” söyledyen Trump, İsrail ile birlikte İran'ı hedef aldıkları “Destansı Öfke Operasyonu”nun ilk sonuçlarının ise “beklentilerin çok ötesinde olduğunu” savundu.

Trump, İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney için ise “Huzur içinde yaşayacağına inanmıyorum” ifadelerini kullandı.

Mücteba Hamaney, babası Ali Hamaney'in 27 Şuba'taki ABD-İsrail saldırılarında öldürülmesinin ardından İran'ın yeni dini lideri seçilmişti.

Trump ayrıca, saldırmalarının doğru karar olduğunu ileri sürerek "Üç gün daha bekleseydik, saldırıya uğrayacağımıza inanıyorum” dedi.

KIZ ÇOCUKLARININ ÖLDÜRÜLMESİ: “BU TÜR ROKETE SADECE BİZ SAHİP DEĞİLİZ”

Kız okulunu hedef alan ve 168 kız çocuğu ile öğretmenlerin öldürüldüğü saldırıya da değinen Trump, işledikleri suçu kabullenmedi.

Trump, “Bu soruşturma altında, ancak bu tür bir rokete sahip olan tek biz değiliz” ifadelerini kullandı.