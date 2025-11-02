Trump’tan orduya Nijerya talimatı: Savaş Bakanlığı harekete geçmeye hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, orduya Nijerya'daki cihatçı gruplarla mücadele etmek üzere harekete geçme emri verdi. Trump, Nijerya hükümetini Hristiyanları koruma konusunda başarısızlıkla suçladı. Hangi cinayetleri kastettiğini belirtmeyen Trump, cumartesi günü Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda ABD Savaş Bakanlığı'na "olası bir eylem" için hazırlık yapma talimatı verdiğini yazdı.

Nijerya'daki Hristiyanlara yönelik soykırım iddiaları son dönemlerde ABD'deki bazı sağcı çevrelerde gündeme getiriliyordu. Şiddet olaylarını izleyen gruplar, Nijerya'da nüfusun iki din arasında aşağı yukarı eşit bölündüğünü ve Hristiyanların Müslümanlardan daha fazla öldürüldüğünü gösteren bir kanıt olmadığını söylüyor.

BBC’nin aktardığına göre, Nijerya Devlet Başkanı'nın danışmanı Daniel Bwala her iki liderin de "insanlığa karşı her türlü terörizmle" mücadele konusunda ortak bir çıkara sahip olduğunu söyledi.

Bwala, konunun Trump'ın Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ile önümüzdeki günlerde yapacağı görüşmede ele alınacağını söyledi. Tinubu, ülkede dini hoşgörü olduğunu ve güvenlik sorunlarının "farklı inanç ve bölgelerdeki" insanları etkilediğini belirtiyor.

GENERALLERE SESLENDİ: "SAVAŞ RUHUNU UYANDIRIYORUZ"

Nijerya hükümetinin müdahale etmemesi halinde orduyu Nijerya'ya gönderebileceği uyarısında bulunan Trump, "rezil olmuş ülke" olarak adlandırdığı ülkeye yapılan tüm yardımların kesileceğini söyledi.

Trump, "Eğer saldırırsak, bu tıpkı terörist haydutların şerefli Hristiyanlarımıza saldırdığı gibi hızlı, acımasız ve tatlı olacaktır" diye devam etti.

Savaştan Sorumlu Devlet Bakanı Pete Hegseth ise bu paylaşıma "Evet efendim" diyerek yanıt verdi. Hegseth, yaptığı paylaşımda "Savaş Bakanlığı harekete geçmeye hazırlanıyor. Ya Nijerya Hükümeti Hristiyanları korur ya da biz bu korkunç vahşeti gerçekleştiren İslamcı Teröristleri öldürürüz" ifadelerini kullandı.

“ÖZEL ENDİŞE KAYNAĞI ÜLKE” İLAN ETMİŞTİ

Daha önce Nijerya'yı Hristiyan nüfusuna yönelik "varoluşsal tehdit" nedeniyle "özel öndişe kaynağı ülke" ilan ettiğini duyurmuş olan Trump, kanıt sunmadan binlerce kişinin öldürüldüğünü söyledi.

Bu tanımlama, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından kullanılan ve "dini özgürlükleri ciddi şekilde ihlal eden" ülkelere karşı yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Nijerya lideri Tinubu, yaptığı açıklamada "Nijerya'nın dini açıdan hoşgörüsüz olarak nitelendirilmesi ulusal gerçekliğimizi yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.

CİHATÇI ŞİDDET VE TOPRAK KAVGASI

Boko Haram ve Batı Afrika İslam Devleti gibi cihatçı gruplar on yılı aşkın bir süredir Nijerya'nın kuzeydoğusunda gerçekleştirdikleri saldırılarla binlerce insanın ölümüne neden oldu.

Orta Nijerya'da da çoğunlukla Müslüman olan çobanlar ile genellikle Hristiyan olan çiftçi grupları arasında su ve meralara erişim konusunda sık sık çatışmalar yaşanıyor.