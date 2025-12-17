Trump’tan rekor kararname trafiği: İkinci döneminde ilk dönemi geride bıraktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci kez göreve başladığı 20 Ocak'tan bu yana imzaladığı başkanlık kararnameleri, ilk döneminin tamamında imzaladıklarının sayısını aştı.

ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberine göre, Trump ikinci kez göreve geldiği günden bu yana gümrük vergileri, düzensiz göçmenlerle ilgili konular ve duş başlıklarındaki su basıncının düzenlenmesi gibi pek çok konuya ilişkin başkanlık kararnamesi imzaladı.

Trump'ın fentanili "kitle imha silahı" olarak tanımladığı son başkanlık kararnamesi, ikinci kez göreve gelmesinden bu yana imzaladığı 221'inci başkanlık kararnamesi oldu ve bu sayı, ilk başkanlık döneminin tamamında imzaladığı 220 başkanlık kararnamesini geride bıraktı.

Kararnamelerin 54'ü ekonomi ve ticaret, 30'u Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) ve federal bürokrasi, 25'i dış politika ve ordu, 22'si enerji ve çevre, 21'i sağlık ve bilim, 20'si çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık (DEI) ile kültürle alakalı konular, 15'i iç politika, 11'i muhaliflere yönelik kararlar, 11'i göç ve sınırlar, kalan 12'si ise diğer başlıklarla ilgili oldu.

Washington Post'un incelediği, CourtListener ve Just Security'a ait verilere göre, 12 Aralık itibarıyla Trump'ın başkanlık kararnamelerinin üçte biri mahkemelerde dava konusu oldu ve bunların bir kısmı mahkemelerce durduruldu.