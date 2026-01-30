Trump’tan Starmer’a Çin uyarısı: “Batı ekonomileri için çözüm değil”

ABD Başkanı Donald Trump, diplomatik ilişkileri onarmak amacıyla Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelen İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ı Çin konusunda uyardı.

ABD Başkanı Donald Trump, First Lady Melania Trump’ın belgeselinin galası için Florida’ya seyahat ettiği sırada İngiltere'nin "Çin ile iş yapmasına” dair soruları yanıtladı.

Trump, "Bunu yapmaları onlar için çok tehlikeli. Kanada'nın Çin ile işe girişmesi ise bence çok daha tehlikeli" dedi.

ABD Başkanı, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile olan kişisel ilişkisine rağmen "Çin'in Batı ekonomileri için bir çözüm olmadığını" vurguladı.

Trump, "Çin'i çok iyi tanıyorum. Başkan Şi benim bir arkadaşım ve onu çok iyi biliyorum. Ancak bu, aşılması gereken büyük bir engel" ifadelerini kullandı.

Donald Trump, Pekin yönetiminin "baskıcı" olduğunu iddia ederek, "Çin'in Kanada'yı buz hokeyi oynamaktan bile men edebileceğini" belirtti. Trump, "Bu iyi olmaz. Kanada bundan hiç hoşlanmayacaktır" şeklinde konuştu.