Trump’tan 'tarihi kararname' paylaşımı: "Dünya genelinde ilaç fiyatları artacak"

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından "en önemli ve en etkili paylaşımlarımdan biri olacak" diyerek merak uyandırdığı konunun Amerikan sağlık sistemiyle ilgili imzalayacağı başkanlık kararnamesi olduğu ortaya çıktı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, bir sonraki paylaşımında önemli bir haberi duyuracağını belirterek, bunun "en önemli ve en etkili paylaşımlarından biri" olacağını söyledi.

Daha sonra yaptığı paylaşımda, ABD halkının yıllardır ilaçlara diğer ülkelere kıyasla yaklaşık 5 ila 10 kat daha fazla para ödediğine dikkati çeken Trump, ülkedeki ilaç fiyatlarını düşürmeyi hedefleyen bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını duyurdu.

Trump, Demokratların bu sorunu yıllardır çözemediğine işaret ederek "Yarın sabah saat 09.00'da Beyaz Saray'da ülkemiz tarihindeki en önemli başkanlık kararnamelerinden birini imzalayacağımı duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Reçeteli ilaç fiyatlarını kısa süre içinde yüzde 30 ila yüzde 80 arasında azaltmayı hedeflediklerini belirten Trump, "Reçeteli ilaç ve farmasötik fiyatları neredeyse anında yüzde 30 ila yüzde 80 oranında düşürülecek. Dünya genelinde fiyatlar artacak, böylece eşitlik sağlanacak ve uzun yıllardır ilk kez Amerika’ya adalet getirilecek" ifadelerini kullandı.

ABD’nin ilaçlar için dünyada en düşük fiyatı ödeyen ülkeyle aynı fiyatları ödeyeceği "en fazla kayrılan ülke" politikasını uygulamaya koyacağını ifade eden Trump, "Ülkemiz nihayet adil bir şekilde muamele görecek ve vatandaşlarımızın sağlık harcamaları daha önce hiç düşünülmemiş düzeyde azaltılacak. Buna ek olarak, ABD trilyonlarca dolar tasarruf edecek" dedi.