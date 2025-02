Trump’tan 'tasarruf' hamlesi: Madeni para basımını durdurma talimatı

20 Ocak’ta resmi olarak göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump’tan kamu harcamalarını kısmaya yönelik yeni bir hamle daha geldi.

Kendisine ait Truth sosyal medya platformu üzerinden açıklama yapan Trump, Hazine Bakanlığına, "israf" gerekçesiyle bazı madeni paraların basımını durdurma talimatı verdiğini duyurdu.

ABD'nin uzun zamandır 2 sentten pahalıya mal olan bozuk paralar bastığını ifade eden Trump, "Bu çok büyük bir israf! ABD Hazine Bakanıma yeni sent üretimini durdurması talimatı verdim. Her seferinde bir sent bile olsa, yüce ulusumuzun bütçesindeki israfı ortadan kaldıralım." ifadelerini kullandı.