Trump’tan tehdit ve gözdağı: Yeni işgal hedefliyor

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci döneminde Kongre’nin ortak oturumunda ilk kez yaptığı konuşmada, "Amerika geri döndü" diyerek dünyaya tehditler savurdu. Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin "ABD, ABD" tezahüratları eşliğinde konuşan Trump, diğer yönetimlerin birçoğunun dört ya da 8 yılda başardıklarından daha fazlasını 43 gün içinde başardıklarını ileri sürdü.

TÜM KÖTÜLÜKLERİ SIRALADI

"Daha yeni başlıyoruz" diyen Trump, ABD'yi, Paris İklim Anlaşması'ndan, Dünya Sağlık Örgütü'nden ve BM İnsan Hakları Konseyi’nden çektiğini belirtti. Güney sınırında ulusal acil durum ilan ettiklerini, Meksika, Kanada ve Çin’e gümrük vergisi getirdiklerini, tüm federal işe alımları dondurduklarını ve dış yardımları askıya aldıklarını kaydetti. Trump, İngilizce’yi Amerika’nın resmi dili ilan etmesi, Meksika Körfezi’nin adını Amerika Körfezi olarak değiştirmesi gibi icraatları da sıraladı.

İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesini öngören İbrahim Anlaşmaları’nın imzalandığını hatırlatan Trump, bunu “nesiller boyu görülmemiş bir barış anlaşması” olarak niteledi. Ukrayna’daki “vahşi çatışmayı” sona erdirmek için de çalıştığını belirten Trump, “ABD Ukrayna'nın savunmasını desteklemek için yüz milyarlarca dolar gönderdi. Biden, Avrupa'nın harcadığından daha fazla para harcanmasına onay verdi” diye konuştu.

GRÖNLAND’I ALACAKMIŞ

Trump, ABD’nin ulusal güvenliğini güçlendirmek için Panama Kanalı’nı geri alacaklarını vaadini yineledi. Trump konuşmasında Grönland’ı ABD’ye dahil etme arzusuna da bir kez daha dillendirdi. “Orayı öyle ya da böyle, alacağız. Ulusal güvenlik ve hatta uluslararası güvenlik için Grönland'a ihtiyacımız var. Size güven ve zenginlik getireceğiz. Nüfusu çok az ama çok büyük bir toprak parçası ve askeri güvenlik için çok çok önemli” dedi.

“Uçsuz bucaksız sınırları fethedeceğiz” diyen Trump, “Bilim ve insanlığı uzaya götüreceğiz ve Amerikan bayrağını Mars gezegenine ve hatta çok daha ötesine dikeceğiz” diye konuştu.