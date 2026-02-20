Trump’tan “UFO belgeleri” talimatı: Dosyalar kamuoyuna açılacak

ABD Başkanı Donald Trump, federal kurumlara UFO’lar ve dünya dışı yaşamla ilgili hükümet dosyalarının kamuoyuna açıklanması sürecini başlatma talimatı vereceğini duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pentagon Şefi Pete Hegseth ve diğer ilgili kurumlara söz konusu belgelerin belirlenerek yayımlanması yönünde talimat vereceğini belirtti. Konuyu “son derece ilginç ve önemli” olarak nitelendiren Trump, kamuoyunda bu başlığa yönelik güçlü bir ilgi bulunduğunu savundu.

TRUMP’TAN “BELGELERİ AÇIN” TALİMATI

Reuters'ın haberine göre; Trump, paylaşımında uzaylılar, dünya dışı yaşam, Tanımlanamayan Uçan Fenomenler (UAP) ve UFO’lara ilişkin dosyaların tespit edilerek yayımlanmasını istediğini ifade etti. Ancak hangi belgelerin açıklanacağına, kapsamın ne olacağına ya da sürecin takvimine dair ayrıntı paylaşılmadı. Bu nedenle açıklamanın kapsamı ve somut sonuçları henüz netlik kazanmadı.

OBAMA’YA “GİZLİ BİLGİ” SUÇLAMASI

Trump’ın açıklaması, selefi Barack Obama’yı hedef alan sözlerinin ardından geldi. Georgia’ya seyahati sırasında gazetecilere konuşan Trump, Obama’nın uzaylılar hakkında kamuoyuna yaptığı değerlendirmelerle gizli bilgileri ifşa ettiğini öne sürdü ve “Büyük bir hata yaptı” dedi. Ancak Trump, bu iddiasına ilişkin herhangi bir kanıt sunmadı.

Obama, geçtiğimiz günlerde bir podcast yayınında uzaylıların varlığına ilişkin soruya yanıt verirken, başkanlığı döneminde dünya dışı varlıkların insanlarla temas kurduğuna dair hiçbir kanıt görmediğini söylemişti. “Gerçekler ama ben görmedim” diyen Obama, Nevada’daki gizli Hava Kuvvetleri tesisi Area 51’e ilişkin komplo teorilerine de gönderme yapmıştı.

Obama, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda da başkanlığı süresince dünya dışı varlıkların Dünya’yı ziyaret ettiğine dair hiçbir kanıtla karşılaşmadığını yineledi. Evrenin büyüklüğü nedeniyle başka yaşam formlarının var olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşündüğünü, ancak bu yaşamın Dünya’yı ziyaret etmiş olma ihtimalinin düşük olduğunu ifade etti.

Obama’nın sözlerinde gizli bir bilgi ifşası olduğuna dair herhangi bir resmi tespit ya da açıklama bulunmuyor.

PENTAGON RAPORLARI NE DİYOR?

Pentagon, son yıllarda kamuoyunda UFO olarak bilinen ancak resmi olarak Tanımlanamayan Hava Olayları şeklinde adlandırılan vakaları araştırıyor. 2022 yılında üst düzey askeri yetkililer, incelemelerde dünya dışı varlıkların Dünya’yı ziyaret ettiğine ya da burada kaza yaptığına dair bir bulguya rastlanmadığını açıklamıştı.

2024 tarihli Pentagon raporunda da, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana yürütülen hükümet soruşturmalarında dünya dışı teknolojiye ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığı belirtildi. Raporda, gözlemlerin büyük bölümünün yanlış tanımlanmış sıradan nesne ve doğa olayları olduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

ABD Ulusal Arşivler ve Kayıtlar İdaresi’nin internet sitesinde ise UFO’lara ilişkin çok sayıda belgenin farklı koleksiyonlarda yer aldığı bilgisi bulunuyor.

Trump, Obama’ya yönelik eleştirilerinin ardından kendisinin de uzaylıların varlığına dair bir kanıt görmediğini söyledi. “Gerçek olup olmadıklarını bilmiyorum” diyen Trump, buna rağmen belgelerin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini savundu. Hangi dosyaların yayımlanacağı ve açıklamaların ne ölçüde kapsamlı olacağı ise önümüzdeki süreçte netleşecek.