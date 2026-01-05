Trump’tan Venezuela saldırısı sonrası 5 ülkeye tehdit: Kolombiya, Meksika, Küba, İran ve Danimarka hedefte!

Emperyalist saldırganlık, 2026 yılının ilk günlerinde tüm sınır tanımazlığıyla kendini bir kez daha gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD güçlerince kaçırılmasının ardından Kolombiya, Küba, Meksika, İran ve Danimarka’ya yönelik tehditlerde bulundu.

Trump, ABD güçlerinin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini Karakas’tan Washington’a kaçırmasından bir gün sonra Air Force One uçağında gazetecilere konuştu.

Trump, Venezuela Yüksek Mahkemesi’nin, Delcy Rodríguez’i geçici lider olarak atamasına rağmen, ABD’nin Venezuela’da “kontrolün kendilerinde” olduğunu söyledi. Venezuela’nın “uslu durmaması” halinde ABD ordusunu yeniden ülkeye göndermekle tehdit etti.

KOLOMBİYA VE DEVLET BAŞKANI PETRO’YA AÇIK TEHDİT

Trump, Kolombiya ve Venezuela’yı “çok hasta ülkeler” olarak nitelendirirken, Bogota’daki hükümetin “kokain üretmeyi ve bunu ABD’ye satmayı seven hasta bir adam” tarafından yönetildiğini söyledi.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’ya atıfta bulunan Trump, “Ve bunu (devlet başkanlığını) çok uzun süre yapamayacak. Size söyleyeyim” ifadelerini kullandı. Bu sözleriyle, ABD’nin Kolombiya’ya yönelik bir askeri operasyonu ima edip etmediği sorusuna ise Trump, “Bana iyi bir fikir gibi geliyor” yanıtını verdi.

"KÜBA DÜŞMEYE HAZIR"

Saldırılarda ayrıca, “çok sayıda Kübalının öldüğünü” söyleyen Trump, Küba’ya yönelik doğrudan bir askeri müdahalenin gereksiz olduğunu savunarak, ülkenin ekonomik olarak çökmeye hazır olduğunu iddia etti.

Trump, “Küba düşmeye hazır. Küba düşmeye hazır gibi görünüyor. Küba’nın artık geliri yok. Tüm gelirlerini Venezuela’dan, Venezuela petrolünden elde ediyorlardı. Artık hiçbirini alamıyorlar. Küba kelimenin tam anlamıyla düşmeye hazır” dedi.

"MEKSİKA’NIN KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VERMESİ GEREK"

Trump, Meksika’ya da çağrıda bulunarak ülkenin “kendine çeki düzen vermesi gerektiğini” söyledi. Uyuşturucuların Meksika üzerinden ABD’ye aktığını savunan Trump, “bir şeyler yapmak zorunda kalacaklarını” ifade etti.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum’u “harika bir insan” olarak nitelendiren Trump, onunla her görüşmesinde Meksika’ya ABD askerleri göndermeyi teklif ettiğini söyledi.

Meksika hükümetinin sorunu çözme kapasitesine sahip olduğunu ancak “kartellerin çok güçlü olduğunu” söyleyen Trump, “İster beğenin ister beğenmeyin, karteller Meksika’yı yönetiyor” dedi.

PETRO’DAN YANIT: "LATİN AMERİKA BİRLEŞMELİ"

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Trump’ın açıklamalarına tepki gösterdi. Petro, Trump’tan kendisine iftira atmayı bırakmasını isterken, Latin Amerika ülkelerine birlik çağrısı yaptı. Petro, "ABD, insanlık tarihinde bir Güney Amerika başkentini bombalayan ilk ülkedir" dedi ancak intikamın çözüm olmadığını vurguladı. Latin Amerika’nın birleşmesi gerektiğini belirten Petro, bölgenin “dünyanın tamamıyla anlayabilen, ticaret yapabilen ve birlikte hareket edebilen” bir yapı haline gelmesi gerektiğini söyledi. Petro, “Yalnızca kuzeye değil, her yöne bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

GRÖNLAND TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Bu arada, Trump’ın açıklamaları, göreve başlamasından kısa süre önce Grönland’in stratejik konumu ve mineral zenginliği nedeniyle ABD tarafından ilhak edilebileceğine dair sözlerini de yeniden gündeme getirdi.

Trump’ın danışmanlarından Stephen Miller’ın eşi Katie Miller, Grönland haritasını ABD bayrağının renkleriyle gösteren ve yanında “Yakında” yazan bir görseli sosyal medyada paylaştı.

DANİMARKA’DAN TEPKİ

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD’nin Grönland’i devralma ihtimaline tepki göstererek, “ABD’nin Grönland’i devralma ihtiyacından söz etmek kesinlikle hiçbir anlam ifade etmiyor. ABD’nin Danimarka Krallığı içindeki üç ulustan herhangi birini ilhak etme hakkı yoktur” dedi.

Frederiksen, Danimarka ve Grönland’in NATO üyesi olduğunu hatırlatarak, ABD ile Grönland’e erişim sağlayan bir savunma anlaşmasının zaten mevcut olduğunu ve Arktik bölgesine yönelik savunma yatırımlarının artırıldığını belirtti. Frederiksen, ABD’ye “satılık olmadıklarını açıkça ifade eden bir ülkeye yönelik tehditlere son verme” çağrısı yaptı.

Frederiksen’in açıklamalarının ardından Trump, Air Force One’da yaptığı değerlendirmede, “Ulusal güvenlik açısından Greenland’e ihtiyacımız var ve Danimarka bunu yapabilecek durumda değil” ifadesini kullandı.

İRAN’A YENİ TEHDİTLER

Trump, açıklamalarında İran’ı da hedef aldı. İran’ın yeniden insanları öldürmeye başlaması halinde ABD tarafından “çok sert şekilde vurulacağını” söyledi. ABD Başkanı Trump, geçen hafta Florida’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı basın toplantısında da İran’ın füze veya nükleer programlarını yeniden inşa etmesi durumunda ülkeyi tekrar bombalamakla tehdit etmişti.

“Şimdi İran’ın yeniden toparlanmaya çalıştığını duyuyorum ve eğer öyleyse, onları yeniden indirmek zorunda kalacağız. Onları indireceğiz. Fena halde vuracağız” demişti.