Trump’tan ‘vur’ emri

Rusya ile NATO arasında hava sahası ihlalleri üzerinden süren gerginlik, Ukrayna meselesinde söylem değiştiren Trump’ın “Rus uçakları düşürülsün” açıklamasıyla giderek tırmanıyor. Batı’nın suçlamalarını artık ciddiye almayacağını açıklayan Kremlin, Trump’ın “kağıttan kaplan” benzetmesine “Savaş sürecek” yanıtı verdi.

Trump, üye ülkelere verdiği ayarların damga vurduğu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantıları kapsamında New York’ta bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi. Trump, Kiev’in toprak tavizlerine hazır olması gerektiği görüşünde değişikliğe giderek Ukrayna’nın Rusya’dan “topraklarının tamamını geri alabileceğini” söyledi.

‘KAĞITTAN KAPLAN’

Fikir değişikliğinde “Rusya’nın askeri ve ekonomik açıdan iyi durumda olmadığını tam olarak anlamasının” etkili olduğunu savunan Trump, “Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO’nun desteğiyle savaşıp eski sınırlarına dönebileceğini, hatta daha ileri gidebileceğini” savundu. Trump “bir haftadna kısa sürede kazanabileceği iddia edilen bir savaşı 3,5 yıldır sürdürdüğünü” belirterek Rusya’yı “kağıttan kaplan” olarak nitelendirdi. Avrupalı ülkeleri Rusya'dan gaz ve petrol almakla da suçlayan Trump, bunu “utanç verici” olarak nitelendirdi.

Basın toplantısında bir gazetecinin “NATO hava sahasını ihlal eden Rus uçakları düşürülmeli mi?” sorusuna “Evet, öyle düşünüyorum” yanıtı veren Trump, ABD’nin buna destek verip vermeyeceğinin “koşullara bağlı” olduğunu belirterek “NATO konusunda çok güçlüyüz” dedi. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e güvenip güvenmediğini ilişkin görüşlerini “bir ay içinde açıklayacağını” kaydetti.

KIEV’DEN ZİRVE ÖNERİSİ

Trump’ın açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını kaydeden Zelenski de bunu “büyük bir değişim” olarak nitelendirdi. Görüşme sonrası Fox News’a verdiği röportajda Rusya’ya yönelik yaptırım çağrısını tekrarlayan Zelenski, “ABD’nin savaş bittikten sonra Ukrayna’ya güvenlik garantileri verebileceğini” söyledi. Putin ile bir araya gelmek için hazır olduklarını kaydeden Zelenski, Rusya'ya Kazakistan'da da görüşme yapmayı önerdiklerini dile getirdi.

NATO TEHDİT ETTİ

Trump, geçen ay Putin ile Alaska’da yaptığı görüşme öncesi olası bir barış için Kiev’in toprak vermek zorunda kalacağını savunuyordu. NATO üyesi Polonya, Romanya ve Estonya'nın Rus hava araçlarının hava sahalarını ihlal ettiğini açıklamasının ardından son zamanlarda gerginlik tırmanmıştı. Rusya iddiaları reddederken Estonya ve Polonya, NATO anlaşmasının 4. Maddesi kapsamında acil toplantı başlatılmasını istemişti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise Brüksel’deki Kuzey Atlantik Konseyi toplantısı sonrası yaptığı açıklamada “ittifakın topraklarının her karışını savunmak için gerekirse kuvvet kullanmaya hazır olduğu” mesajını verdi. Rutte, “Savunma amaçlı bir ittifakız ama saf değiliz. Neler olduğunu ve bunun kasıtlı olup olmadığını görüyoruz” dedi.

Estonya hava sahasına giren Rus jetlerinin acil bir tehdit oluşturmadığını kaydeden Rutte, savaş uçaklarının düşürülmesine ilişkin gelecekteki değerlendirmelerin “uçakların oluşturduğu tehdide ilişkin mevcut istihbarata dayalı olarak, gerçek zamanlı olarak” yapılacağını söyledi.

‘AYI SAVAŞACAK’

Moskova’dan Trump’ın “kağıttan kaplan” benzetmesine yanıt gecikmedi. “Rusya kaplan değil ayıdır ve kağıttan ayı olmaz” diyen Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, son aylarda iki güç arasında ilişkileri yeniden kurma girişimlerine rağmen Rusya-ABD yakınlaşmasının “sıfıra yakın” sonuçlar verdiğini söyledi.

Rusya’nın çıkarları ve güvenliğini sağlamak için savaşı sürdürdüğünü dile getiren Peskov, bunun ülkenin bugünü ve yarını için yapıldığını belirterek “Başka alternatif yok” ifadesini kullandı. Peskov, Putin’in Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu ancak “hazırlığı iyi yapılmamış bir görüşmenin bir reklam kampanyasından fazlası olmayacağını ve başarısızlığa mahkûm olduğunu” belirtti. Kiev’in müzakere konusunda pasif tutum sergilediğini kaydeden Peskov, “Kiev müzakere etmeyi reddettiği sürece pozisyonu daha da kötüleşecek” diye konuştu.

Ukrayna’nın topraklarını geri alabileceği yönündeki açıklamalara ilişkin Peskov, “Kiev’in bir şeyleri geri kazanmak için herhangi bir şekilde saldırganlığa teşvik edilmesi hata olur. Sahadaki durum bunu gösteriyor” ifadelerini kullandı. Avrupa üllkelerinin hava sahası ihlalleri iddialarına da yanıt veren Peskov, “Defalarca asılsız olduğu ortaya çıkan suçlamalar ortaya attıkları için onları ciddiye almayı bıraktık” diye konuştu.

∗∗∗

SİYASİ SİRK ARENASI

Moskova Devlet Üniversitesi’nden Doç. Dr. İkbal Dürre, BM’nin 80’inci Genel Kurulu’na ilişkin BirGün TV’ye değerlendirmelerde bulundu.

Bu yılki Genel Kurul’un “siyasi sirk arenasını” andırdığını belirten Dürre, “Filistin’in tanınması kararlarından tutun (Suriye’de HTŞ yönetiminin Cumhurbaşkanı Ahmed) Şara’nın orada kabul edilmesine, dünya siyasetindeki ikiyüzlülüğün en net göstergeleri. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, vize verilmeyen resmi liderinin (Mahmud Abbas) katılamadığı, sınırları bile belli olmayan bir Filistin’i tanıyor. Diğer taraftan BM’ye göre terörist sayılan ve seçimle bile gelmemiş Şara, özel izinle zirveye katılıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özellikle iç siyasete yönelik kaygılarla Gazze ile ilgili sert söylemlerinin beklendiğini kaydeden Dürre, son dönemde halkın kemer sıkma ve İsrail’e desteğe isyan ettiği Fransa ve hükümete Gazze konusunda baskının arttığı İngiltere gibi ülkelere işaret ederek “Ancak ilginç olan, Filistin’i tanıma kararı alan diğer ülkelerin liderleri de iç siyasette benzer durumda” dedi.

İkbal Dürre

∗∗∗

POLONYA, RUS JETLERİNİ VURMAYA HAZIR: ANLAŞILDI

Polonya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Radosław Sikorski, Trump’ın “NATO ülkeleri hava sahalarına giren Rus uçaklarını düşürmeli” sözlerini alıntılayarak “Roger that (Anlaşıldı)” karşılığını verdi. Ukrayna’da uçuşa yasak bölge oluşturulmasını ve buraya giren Rus uçaklarının vurulmasını savunan Sikorski, Kremlin’den “Bu savaş ilanı olur” şeklinde sert bir yanıt almıştı.

∗∗∗

LAVROV NEW YORK’A İNDİ

ABD ile Rusya arasındaki atışmalar artarken Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, BM’nin 80. Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’ta indi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Verşinin, Rusya Lavrov ile ABD’li mevkidaşı Marco Rubio’nun bir araya gelmesinin planlandığını söyledi.