Trump’tan yarı iletken ithalatına uyarı: Üretim merkezlerini ABD’ye taşımayanlara yüksek tarife

ABD Başkanı Donald Trump, üretim merkezlerini ABD'ye taşımayan şirketlerin yarı iletken ithalatlarına yakın zamanda "hatırı sayılır" tarife uygulayacağını duyurdu.

ABD merkezli CNBC kanalının haberine göre, Trump, Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, Apple'ın CEO'su Tim Cook ve yazılım şirketi Oracle'ın CEO'su Safra Catz'ın da aralarında olduğu birçok teknoloji şirketinin yöneticisini Beyaz Saray'daki akşam yemeğinde kabul etti.

YARI İLETKEN ÜRETİMİ MASAYA YATIRILDI

Yemek sırasında teknoloji şirketlerinin yöneticileriyle bilgisayar çipi ve yarı iletkenler üzerine istişarede bulunduklarını belirten Trump, üretim merkezlerini ABD'ye taşımayan şirketlerin yarı iletken ithalatlarına tarife uygulamayı planladığını kaydetti.

“HATIRI SAYILIR DERECEDE YÜKSEK” TARİFE SİNYALİ

Başkan Trump, "Çok yakında bir tarife uygulayacağız. Muhtemelen hatırı sayılır derecede yüksek bir tarife uygulayacağımızı duyuyorsunuzdur. O kadar yüksek değil ama hatırı sayılır derecede yüksek. Ancak ülkeye giriş yapıyorlarsa, inşaat yapıyorlarsa ya da giriş yapmayı planlıyorlarsa tarife uygulanmayacak." ifadelerini kullandı.

APPLE’IN DEV YATIRIM PLANI

Trump, Apple'ın 7 Ağustos'ta ABD'de 100 milyar dolarlık yeni yatırım yapacağını duyurmasına atıfta bulunarak, Cook'un oldukça iyi durumda olduğunu kaydetti.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple, 7 Ağustos'ta ABD'de 100 milyar dolarlık yeni yatırım taahhüdünde bulunduğunu, bununla birlikte şirketin ülkede yapacağı yatırımların tutarının gelecek 4 yıl içinde toplam 600 milyar dolara ulaşacağını açıklamıştı.

ÇİPLERE YÜZDE 100’E YAKIN GÜMRÜK VERGİSİ

Trump, aynı gün, ithal çiplere ve yarı iletkenlere yaklaşık yüzde 100 oranında gümrük vergisi getireceklerini belirtmiş, söz konusu tarifenin ABD'de üretim taahhüdünde bulunan şirketler için geçerli olmayacağını ifade etmişti.