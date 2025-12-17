Trump’tan yeni adım: Seyahat kısıtlamaları 39 ülkeye genişletildi

Trump yönetimi, seyahat kısıtlamalarını 20 ülke ve Filistin Yönetimi’ni kapsayacak şekilde genişlettiğini duyurdu.

Böylece kapsamlı seyahat sınırlamalarından etkilenen ülke ve yönetimlerin sayısı 39’a çıktı.

Trump yönetimi, beş ülkeyi ve Filistin Yönetimi tarafından düzenlenen belgelerle seyahat eden kişileri tam yasak uygulananlar listesine eklerken, 15 ülkeye de yeni kısıtlamalar getirdi.

Euronews'te yer alan habere göre; Haziran ayında ABD Başkanı Donald Trump, 12 ülkenin vatandaşlarının ABD’ye girişinin yasaklanacağını, yedi ülkenin vatandaşlarının ise çeşitli kısıtlamalarla karşılaşacağını açıklamıştı.

O dönemde yasak kapsamına Afganistan, Myanmar, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen alınmış; Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela için ise daha sıkı kısıtlamalar getirilmişti.

Salı günü Cumhuriyetçi yönetim, ABD’ye girişi yasaklanan ülkeler listesine Burkina Faso, Mali, Nijer, Güney Sudan ve Suriye’yi eklediğini açıkladı.

Kısmi kısıtlamaya tabi tutulan 15 ülke ise şunlar:

Angola, Antigua ve Barbuda, Benin, Fildişi Sahili, Dominika, Gabon, Gambiya, Malavi, Moritanya, Nijerya, Senegal, Tanzanya, Tonga, Zambiya ve Zimbabve.

Kısıtlamalar, ABD’ye ziyaret amacıyla ya da göç etmek isteyen herkesi kapsıyor.

Ancak halihazırda geçerli vizesi olanlar, ABD’de yasal daimî ikamet sahibi olanlar, diplomatlar veya sporcular gibi belirli vize kategorilerine sahip kişiler ile ABD’nin çıkarlarına hizmet edeceği düşünülen girişler bu kısıtlamalardan muaf tutuluyor. Karara göre, bu değişiklikler 1 Ocak 2026 ile birlikte yürürlüğe girecek.

Filistinlilere yönelik yeni kısıtlamalar ise, yönetimin aylar önce Filistin Yönetimi pasaportu taşıyan kişilerin iş, çalışma, turizm veya eğitim amacıyla ABD’ye seyahat etmesini neredeyse imkânsız hale getiren sınırlamalar getirmesinin ardından geldi.

Salı günü yapılan duyuru, bu adımı daha da ileri taşıyarak Filistin Yönetimi pasaportu taşıyan kişilerin ABD’ye göç etmesini de yasaklıyor.

ÜLKELER KISITLAMALARI DEĞERLENDİRİYOR

Trump yönetimi, duyurusunda seyahat kısıtlaması getirilen ülkelerin çoğunda “yaygın yolsuzluk, sahte ya da güvenilmez resmi belgeler ve suç kayıtları” bulunduğunu, bunun da vatandaşlarının ABD’ye seyahat için güvenlik taramasından geçirilmesini zorlaştırdığını belirtti.

Açıklamada ayrıca bazı ülkelerde vize süresini aşanların oranının yüksek olduğu, ABD’nin sınır dışı etmek istediği vatandaşlarını geri almayı reddettikleri ya da 'genel bir istikrarsızlık ve devlet kontrolü eksikliği' bulunduğu ifade edildi.

Bu durumların taramayı güçleştirdiği vurgulandı. Yönetim, karar için göçmenlik uygulamaları, dış politika ve ulusal güvenlik kaygılarını da gerekçe gösterdi.

Seyahat yasağının genişletilmesine ilişkin haberin, yönetimin ulusal güvenlik gerekçelerini kullanarak çok sayıda ülkeden insanı topluca dışlamaya çalıştığını savunan eleştirmenlerin sert tepkisiyle karşılaşması bekleniyor.

Uluslararası Mülteci Yardım Projesi’nin (IRAP) ABD Hukuk Programları Başkan Yardımcısı Laurie Ball Cooper, “Bu genişletilmiş yasak ulusal güvenlikle ilgili değil; insanların sadece geldikleri yer nedeniyle şeytanlaştırılmasına yönelik bir başka utanç verici girişimdir,” dedi.

ABD’nin Afganistan’daki 20 yıllık savaşında Washington’a destek veren Afganlar adına çalışan savunucular da salı günü alarm verdi.

Güncellenen seyahat yasağının artık Özel Göçmen Vizesi (SIV) almaya hak kazanan Afganlar için bir istisna içermediğini söylediler. Bu vize türü, ABD savaş çabalarına büyük kişisel risk alarak destek veren Afganlar için özel olarak tanımlanmıştı.

Yeni yasaklı ya da kısıtlamaya tabi ülkeler listesine alınan ülkeler ise salı gecesi itibarıyla gelişmeleri değerlendirdiklerini açıkladı.

Karayipler’deki ada ülkesi Dominika hükümeti, konuyu “en üst düzeyde ciddiyet ve aciliyetle” ele aldığını ve kısıtlamaların ne anlama geldiğini netleştirmek ve olası sorunları gidermek için ABD’li yetkililerle temas kurduğunu bildirdi.

Antigua ve Barbuda’nın ABD Büyükelçisi Ronald Saunders da konunun 'oldukça ciddi' olduğunu söyleyerek, yeni kısıtlamalarla ilgili ABD’li yetkililerden daha fazla bilgi isteyeceğini belirtti.

Trump yönetimi ayrıca daha önce kısmi kısıtlamaya tabi olan ülkelerden Laos ve Sierra Leone için kısıtlamaları sıkılaştırdı.

Bir diğer ülke olan Türkmenistan için ise, seyahat edenlere yönelik bazı kısıtlamaların gevşetilmesini gerektirecek ölçüde iyileşme sağlandığını açıkladı.

Yönetim, haziran ayında duyurulan önceki seyahat kısıtlamalarındaki diğer tüm unsurların yürürlükte kalacağını da vurguladı.