Trump’tan yeni adım: TikTok’un satışı için süre uzayabilir

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, TikTok’un Çin merkezli sahibi ByteDance’e ait varlıkların satışı ya da devri için tanınan sürenin yeniden uzatılmasına hazırlandığı bildirildi.

Reuters’ın aktardığına göre; TikTok’a verilen son tarih 17 Eylül 2025 olarak belirlenmişti. Ancak Washington ile Pekin arasında Madrid’de süren ticaret ve teknoloji görüşmeleri kapsamında bu sürenin tekrar ertelenmesi bekleniyor.

Trump yönetimi, TikTok’un ulusal güvenlik gerekçesiyle ya ABD’li bir şirkete satılmasını ya da faaliyetlerinin sonlandırılmasını istiyor. Daha önce birkaç kez ertelenen bu süreç, sosyal medya platformunun ABD’deki geleceğini belirsiz hale getirmiş durumda.

Kaynaklar, uzatma kararının ByteDance’a daha fazla süre tanımak amacıyla gündeme geldiğini belirtirken, nihai kararın önümüzdeki günlerde duyurulacağı ifade ediliyor.