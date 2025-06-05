Trump’tan yeni kararname: 12 ülkenin vatandaşlarına ABD kapıları kapandı

İlk başkanlık döneminde 7 ülkenin vatandaşlarının ABD’ye seyahatini yasaklayan kararıyla tartışma yaratan Donald Trump, benzer içerikte yeni bir başkanlık kararnamesine daha imza attı.

Trump'ın imzaladığı ve pazartesi gece yarısı itibarıyla yürürlüğe girecek kararla, 12 ülkenin vatandaşlarının ABD’ye girişini “ulusal güvenlik” gerekçesiyle tamamen yasakladı.

Yasak kapsamına alınan ülkeler, Afganistan, Myanmar, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Eritre, Haiti, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen oldu.

7 ÜLKEYE DE KISITLAMA

NTV’nin haberine göre; Trump aynı kararnamede Burundi, Küba, Laos, Sierra Leone, Togo, Türkmenistan ve Venezuela vatandaşlarının ABD’ye girişine ise çeşitli kısıtlamalar getirdi.

Bu kısıtlamalar bazı vize türlerine sınırlamalar getirmeyi kapsıyor.

Trump’ın açıklamasında, “Güvenli ve güvenilir şekilde inceleyemediğimiz hiçbir ülkeden açık göç alamayız. Bu nedenle Yemen, Somali, Haiti, Libya ve diğer birçok ülke için seyahat kısıtlamaları getiren yeni bir karar imzalıyorum” ifadeleri yer aldı.

İKİNCİ YASAK DALGASI

Trump, ilk başkanlık döneminde 2017 yılında da İran, Irak, Libya, Suriye, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ABD’ye girişini yasaklamıştı.

Daha sonra bu listeye Kuzey Kore, Venezuela ve Çad da eklenmişti.

Söz konusu yasak, 2018 yılında ABD Yüksek Mahkemesi tarafından Anayasa’ya uygun bulunmuştu.

Yeni kararın da benzer biçimde hukuki ve siyasi tartışmaları beraberinde getirmesi bekleniyor.