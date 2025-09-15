Tsar B'den yeni tekli: 'Amor'

Belçikalı sanatçı Tsar B’nin yeni teklisi 'Amor', bugün yayımlanıyor.

Tekli, barok ustası Claudio Monteverdi’nin soprano solosu "Lamento della Ninfa"den ilham alınarak yaratıldı.

Müzik videosu, yönetmen Lennert Mado tarafından oluşturuldu.

Lennert Mado, şunları söylüyor: "Bu video için bir kez daha eşim Lennert Madou ile çalıştım. Filmleri için fon müziği bestelerim, videolarımı o yönetir. Konsept ve fikirlerimi derinlemesine anlıyor, bu yüzden birlikte çalışmak büyük bir keyif. Her zaman birlikte çalıştığım kukla yapımcıları bu dev kuşu yarattı. 12 metrelik bu varlığın üzerinde, dünyanın kaosunu ve umutsuzluğunu izliyorum. Uzaklardan seyreder gibi… Nymph acılarla felç olmuş: uçuyor ama inemiyor. Heroik, mitolojik bir çağrışımı var; ama o artık bir anti-kahraman. Ulaşamıyor. Sanki boşuna bir arayışın içindeymiş gibi."