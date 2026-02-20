TSE'nin ramazan yasakları bu yıl da sürdürüyor: Öğle yemeği ‘tadilat’ gerekçesiyle verilmiyor

Kamu kurumlarında ‘rutin’ ramazan yasakları bu yıl da sürüyor.

Türk Standartları Enstitüsü’nde (TSE) önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da ‘bakım ve tadilat’ gerekçesiyle ramazan ayı boyunca çalışanlara öğle yemeği verilmeyecek.

TSE, çalışanlarına gönderdiği mesajda, 'yemekhanelerdeki bakım ve tadilat' gerekçesiyle ramazan bayramı sonuna kadar öğle yemeği verilmeyeceğini bildirdi.

TSE'nin gönderdiği mail'de şu ifadeler yer aldı:

"Daha kaliteli ve daha hijyenik hizmet verebilmek amacıyla mutfak ve yemekhanelerimizde yapılacak bakım ve tadilat çalışmaları nedeniyle; Ankara Merkez Binamız ile OSTİM ve OFİM yerleşkelerimizde, Ege Bölge Koordinatörlüğü İzmir Çiğli yerleşkesi ve Karataş Hizmet Binasında, Kayseri Bölge Koordinatörlüğünde ile Marmara Bölge Koordinatörlüğü Gebze Kalite Kampüsü ve Tuzla Kampüsünde Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı süresini de içerecek şekilde 19 Şubat 2026 – 23 Mart 2026 tarihleri arasında yemek hizmeti verilemeyecektir."

Konuyla ilgili daha önce açıklama yapan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM), bu yasakların anayasanın 'din ve vicdan hürriyeti’ maddesine aykırı olduğunu ifade etti.