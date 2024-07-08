TSİP Genel Sekreteri Ali Öner yaşamını yitirdi

Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP) Genel Sekreteri Ali Öner, kaldırıldığı Dr. Nazif Bağrıaçık Kadıköy Hastanesi’nde bu sabah yaşamını yitirdi.

72 yaşındaki Öner, uzun zamandır çoklu organ yetmezliği tedavisi görüyordu.

TSİP Genel Başkanı Turgut Koçak’ın aktardığına göre, evinde düştükten sonra dört ay hastanede tedavi gören Öner’de yüksek tansiyon, solunum yetmezliği ve idrar yolu iltihabı gibi yaşlılığa bağlı pek çok hastalık tespit edilmişti.

Öner’in cenazesi yarın Ataşehir İçerenköy Cemevi’nde yapılan törenin ardından defnedilecek.

Ali Öner'in nereye defnedileceği daha sonra belli olacak.