TSK'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Ankara'da FETÖ'nün sözde 'TSK mahrem hizmetleri' kapsamında faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle 8 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı, 7'sinin işlemleri devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün sözde 'TSK mahrem hizmetleri' kapsamında faaliyetlerde bulundukları belirlenen; 2'si daha önce kamu görevinden ihraç edilmiş 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin ikamet ve örgütsel faaliyette bulundukları tespit edilen adreslerinde yapılan aramalarda; örgüte ait 2 milyon 500 bin TL alacağı içerir senet, 173 bin 895 TL, 31 bin 960 dolar, 12 bin 865 euro, 91 gram altın, 1 tam, 11 çeyrek altın, 23 cep telefonu, 8 sim kart, 7 CD, 12 flaş bellek, 11 dizüstü bilgisayar, 2 tablet, 3 hafıza kartı ele geçirildi.

Tüm şüpheliler, gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1'i sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 7'sinin işlemleri devam ediyor.