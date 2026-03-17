TSK'den atılmıştı: Bir teğmen daha görevine dönüyor

Tuzla Piyade Okulu’nda 2023’teki 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni’nde, “tarikatçı” olduğu belirtilen Teğmen A.A.’nın, yakasına Atatürk fotoğrafı takmak istememesi üzerine yaşanan tartışmalardan sonra TSK’dan ihraç edilen Teğmen Ö.S. hakkındaki ihraç kararı iptal edildi.

12punto’da yer alan habere göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun 19 Ocak 2024’te çok sayıda teğmenle birlikte TSK’dan ihracına karar verdiği Teğmen Ö.S.’nin avukatları İbrahim Yılmaz, Mustafa Güler ve İlter Aksoylu’nun bu kararın iptali için açtığı dava İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nce 30 Ocak 2025’te “TSK’den ihraç işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı” gerekçesiyle ve oybirliğiyle reddedilmişti.

AVUKATLAR İTİRAZ ETTİ

Bu karara Teğmen Ö.S.’nin avukatları İstanbul Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz etti.

Milli Savunma Bakanlığı ise Ö.S.’nin avukatlarının itiraz gerekçelerinin mahkeme kararının kaldırılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı ve kararın hukuka uygun olduğu yönünde savunma yapıp talebin reddedilmesini istedi.

KARAR OYBİRLİĞİYLE ALINDI

Ancak dosyaya bakan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi İkinci İdari Dava Dairesi, geçtiğimiz 20 Şubat’ta Teğmen Ö.S.’nin TSK’dan ihraç kararını oybirliğiyle iptal etti.

Kararda disipline konu eylemler ile yaptırımlar arasında adil bir dengenin gözetilmesinin hukuk devleti ilkesinin bir gereği olduğu vurgulandı.