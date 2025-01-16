TSK'den ihracı istenen teğmenler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ayırma cezasıyla Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen 5 teğmen bugün savunmalarını bugün yapacak.

5 teğmen ve avukatları, sözlü savunmalarını yapmak üzere saat 13:35'te Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na geldi.

Teğmenlerin yanında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da bulunuyor.

YDK'de saat 14.00’te başlayan ve fotoğraf, video ile de desteklenecek savunmalarda, tören gününe ilişkin fotoğraf ve videolar izletilerek, teğmenlerin, "resmi tören"in tamamlanmasının ardından yaptıkları resmi olmayan etkinliklerde subay andını okudukları, bunun da emre aykırılık oluşturmayacağı tespiti öne çıkarılacak.

Teğmenlerin yanı sıra tören sırasında alay, tabur ve bölük komutanı olan üç komutanın savunması da Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunda saat 14.00’te alınmaya başlandı.

TSK'den ihracı istenen teğmenler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) January 16, 2025

Teğmenler ve avukatları, sözlü savunmalarını fotoğraf ve video ile de destekleyecek. Bu amaçla, savunmaların alınacağı salona, heyete fotoğraf ve video izlettirilmesine olanak tanıyan projeksiyon cihazları yerleştirildi. Avukatlar görselleri, Kurul saatinden önce salona ulaştırdı.

Savunmalarda, tören gününe ilişkin fotoğraf ve videolar izletilerek, teğmenlerin, "resmi tören"in tamamlanmasının ardından yaptıkları resmi olmayan etkinliklerde "subay andını" okudukları, bunun da emre aykırılık oluşturmayacağı tespiti öne çıkarılacak.

Konuyla ilgili eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerinin yanı sıra diğer hukukçuların hazırladığı ve teğmenlerin eylemlerinin "TSK'nın itibarına zarar verecek nitelikte tutum, davranış, ağır suç veya disiplinsizlik teşkil etmediği" tespitini içeren ve dün YDK'ya sunulan iki hukuki mütalaaya da savunmalarda yer verilecek.

10 İŞ GÜNÜ İÇİNDE AÇIKLANACAK

Yüksek disiplin kurullarında yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda durumu görüşülen personel hakkında, ''Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası'' veya ''Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine yer olmadığı'' kararlarından biri veriliyor.

Kurulların kararları, 10 iş günü içinde gerekçeli olarak hazırlanarak, tebliğ edileceği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, gerekçeli kararın, hazırlanması ve onaylanmasının ardından kamuouyuyla paylaşılacağını bildirdi. Yüksek disiplin kurulları tarafından verilen ''Silahlı Kuvetlerden ayırma'' cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabiliyor.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıç çatarak, ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' sloganı atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında 5 teğmen, ''Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma'' cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Teğmenlerin tören sırasındaki alay, tabur ve bölük komutanları hakkında da soruşturma başlatılmıştı.