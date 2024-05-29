TSK personeline ilişkin kanun teklifi Komisyon'dan geçti

TBMM Milli Savunma Komisyonu, 60 maddeden oluşan, 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair' kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Komisyon, kanun teklifinin 2'nci maddesi, tüm siyasi partilerin oylarıyla teklif metininden çıkardı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu, 'Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair' kanun teklifini görüşmek üzere AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar başkanlığında toplandı.

Başkan Hulusi Akar, kanun teklifine ilişkin, "Kanun teklifi 60 maddeden oluşmaktadır. Bu maddelerin 15'i Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda yapılan düzenlemelerdir. Daha önceden yapılmış çalışmalar var. Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan iptale istinaden yapılan düzenlemeler var. 16 Nisan 2017 tarihinde Anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesi sonucunda, Milli Savunma Bakanlığının teşkilat yapısında yapılan uyum değişikliğine ilişkin düzenlemelerin sayısı 9’dur. Bu konuda yaptığımız çalışmalar muvacehesinde (karşısında) birçok konu değerlendirildi, çalışıldı. Bugün de inşallah burada konuşmalarımızı, görüşmelerimizi yapmak suretiyle bu çalışmayı sonuçlandıracağız" ifadelerini kullandı.

'ŞEHİDİN AİLESİYLE İLGİLİ DÜZENLEYİCİ BİR ÇALIŞMAYA DA İHTİYAÇ VAR'

Şehit yakınları ile ilgili konuşmasını sürdüren Akar, "Bunun dışında, şehit yakınları arasında anne ve babalar da çok önemli, biraz önce arkadaşlarımızın da vurguladığı gibi. Rastladığım bir olayda, şehidin eşinin zamanla şehidin anne ve babasıyla ilişkilerinin bozulduğunu, şehit eşinin anneanne ve büyükbaba ya torunlarını göstermemeye başladığını, bunun da onları çok üzdüğünü ve çok ciddi dramatik sorunların çıktığını gördük. Şehidin eşiyle o kadar makul konuşmaya ve bütün ricalarımıza rağmen kadını ikna edememiştik, dolayısıyla kanun ve yönetmeliklerle de her sorunun çözülemeyeceği ortada. Onun için bu konuya kapsamlı bir şekilde bakmak suretiyle yani bu şehitlerimiz şehit olduktan sonra, vatanı, milleti için hayatını feda ettikten sonra geride kalanların eş, çocuk, anne, baba, yakınlarıyla olan münasebetlerini de düzenleyici bir çalışmayı önümüzdeki günlerde yapmak mecburiyetinin ortaya çıktığını görüyoruz" diye konuştu.



'EMEKLİ ASKERLERİN AÇIKLAMA YAPMALARINI İZNE BAĞLAYAN MADDE TEKLİFTEN ÇIKARILDI'

Başkan Akar'ın konuşmasının ardından teklifin geneli üzerine görüşmeler başladı. Kanun teklifi ile ilgili komisyon üyelerinin yaptığı açıklamaların ardından maddelerin oylanmasına geçildi. İlk maddenin onaylanmasının ardından ikinci maddeye geçildi. Milli Savunma Bakanlığından emekli olan personelin, bakanlığın görev ve sorumluluklarına ilişkin beyanat vermeleri, yazı yazmaları veya açıklamalarda bulunmalarını izne bağlayan 2'nci madde, tüm siyasi partilerin oylarıyla teklif metninden çıkarıldı.

'YASA TEKLİFİ KOMİSYONDAN GEÇTİ'

Milli Savunma Komisyonu, geri kalan 59 maddelik kanun teklifinin tamamını görüşerek, onayladı. Yasa teklifinin önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor.