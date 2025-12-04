TSK, Tevfik Göksu’dan destek istedi

AKP’li Tevfik Göksu’nun yönettiği Esenler Belediyesi yine dikkati çeken bir karara imza attı.

Esenler Belediye Meclisi’nin Aralık ayı oturumunda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın talebi görüşüldü.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı 21 Kasım 2025 tarihinde AKP’li Esenler Belediyesi’ne, Başakşehir ilçesinde bulunan Fenertepe Kışlası ile ilgili bir yazı gönderdi.

Yazıda, "2'nci HAWK Filo Komutanlığı (Fenertepe/İstanbul) bünyesinde bulunan bina ve tesislerin iyileştirilmesi ile görevli erbaş ve erlerin yaşam alanlarında kullanılmak üzere; klima, soyunma dolabı, led projektör, kilit taşı, bahçe bordürü, yer seramiği, seramik yapıştırıcı, yer altı kablosu, otomatlı dağıtım panosu ve vb. malzemelere ihtiyaç duyulduğu" ifade edildi.

Belediye Meclisi’nin Hukuk ve Temel Haklar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Müşterek Komisyonu, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı 15'inci Hava ve Füze Savunma Üs Komutanlığı 2'inci Hawk Filo Komutanlığı’nın taleplerinin 1 milyon TL'ye kadar olan kısmının belediyemiz tarafından karşılanması müşterek Komisyonumuzca uygun görülmüştür" notuyla teklifi Belediye Meclisi’ne gönderdi.

Belediye Meclisi’nde görüşülüp kabul edilen teklif ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı kışlasının taleplerini Esenler Belediyesi karşılayacak.