TSK ve Emniyet'te FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ içerisinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla 2'si mahrem imam, 19'u emniyet personeli olmak üzere toplam 21 şüphelinin adresi belirlendi.

Sabah saatlerinde İstanbul merkezli Ankara, Aydın, Antalya, Balıkesir, Batman, Erzincan, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Samsun ve Sivas'ın da aralarında olduğu 14 ilde, 26 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda tüm şüpheliler gözaltına alındı.

Öte yandan İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarınca müşterek yürütülen FETÖ soruşturmasında, 174’ü muvazzaf, 176 asker hakkında gözaltı karar verildi.

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