TSK’de ihraç yetkisinde geri adım

AKP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a TSK, jandarma ve sahil güvenlikte teğmen ve albay rütbesindeki askerleri ihraç etme yetkisi verilmesini öngören düzenlemelerin torba yasadan çıkarılacağını açıkladı. Kararı, AKP Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Orhan Erdem duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş ile birlikte Anayasa’da yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişikliğe gidildi. Bu kapsamda çok sayıda Kanun Hükmünde Kararname çıkarıldı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) ise Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenemeyecek hususları içerdikleri gerekçesiyle çok sayıda düzenlemeyi iptal etti. AYM’nin iptal kararlarının ardından, AKP hükümetlerinde olağan hale gelen torba yasa uygulaması devreye sokuldu. Birbiri ardına TBMM’ye getirilen torba teklifler ile tartışmalı birçok düzenleme Meclis’ten geçirildi.

MADDELER ANAYASA’YA AYKIRI

AKP’nin, AYM’nin KHK ile düzenlendiği için iptal ettiği düzenlemeleri yeniden Meclis’e sunduğu torba tekliflere bir yenisi daha eklendi. İktidarın, “Bazı kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına” yönelik teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na taşındı. Komisyonda ilk sözü, CHP Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli aldı. AKP’nin AYM’nin iptal ettiği düzenlemeleri Meclis’e getirmesini eleştiren Türeli, “Torba yasadaki 35 maddenin 14’ü Anayasa’ya aykırı” diye konuştu.

GERİ ADIM

Türeli, Cumhurbaşkanına kanun kapsamında verilen yetkileri ise “Aşırı ve belirsiz” olarak nitelendirdi. İtirazların ardından AKP’li Erdem, teklifte Erdoğan’a jandarma, sahil güvenlik ve TSK’da teğmen ve albay rütbesindeki askerleri ihraç etme yetkisi verilmesini öngören maddelerin çıkartılacağını ve yeniden değerlendirileceğini belirtti.