TSK’den ihraç edilip bakkallığa başlayan teğmenin açtığı davada karar

Tuzla Piyade Okulu’ndaki ihraçların ardından açılan davalarda bir karar daha çıktı. Teğmen Taner Macit’in göreve dönüş yolu mahkeme kararıyla açıldı.

Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım 2023'te Atatürk fotoğrafı takmayan teğmene tepki gösterdiği için birçok teğmen ihraç edilmişti.

DAVAYI KAZANDI

Sözcü'nün haberine göre; yaşanan tartışmaların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen teğmenlerden Taner Macit, göreve dönüş davasını kazandı. Daha önce aynı süreçte Teğmen Özgür Sığırcı ile Deniz Demirtaş da mahkeme kararıyla göreve dönmüştü. Son kararla birlikte Macit de yeniden üniformasını giymek için gün saymaya başladı.

BAKKAL AÇMIŞ

İhraç kararının ardından Gaziantep’e dönen Taner Macit, bir süre iş aradı. Ancak görüştüğü çok sayıda iş yerinden olumsuz yanıt aldı. İşverenlerin, dosyanın siyasi bir meseleye dönüşmesinden çekindiği ve bu nedenle kendisini işe almaktan kaçındığı aktarıldı. Macit, bunun üzerine kendi işini kurma yoluna gitti. Evlerinin altında bir bakkal dükkânı açtı. Babası İsmail Macit ile birlikte çalışmaya başladı.