TSK’ye ait askeri kargo uçağı düştü: Hayatını kaybeden askerlerin isimleri açıklandı

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen TSK'ye ait bir askeri kargo uçağı dün Gürcistan - Azerbaycan sınırında düştü.

Milli Savunma Bakanlığı uçakta uçuş ekibiyle birlikte 20 personel bulunduğunu açıkladı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı da Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C130 tipi askeri kargo uçağının, Gürcistan hava sahasına girdikten 27 dakika dakika sonra radar bağlantısının kesilmesinin ardından Azerbaycan sınırına 5 kilometre mesafede, Signagi bölgesinde düştüğünü bildirdi.

Bakanlık, "Gürcistan Ceza Kanunu'nun 275 (IV) maddesi uyarınca, can kaybına neden olan hava taşımacılığı güvenliği ihlalleriyle ilgili soruşturma başlatıldı" bilgisini paylaştı.

MSB'den yapılan açıklamada uçağın enkazında incelemelere başlandığı ve 20 personelin hayatını kaybettiği belirtildi.

PERSONELİN İSİMLERİ PAYLAŞILDI

MSB'nin X (Twitter) hesabından yapılan paylaşımda, uçak kazasında yaşamını yitiren personelin isimleri paylaşıldı.

MSB tarafından paylaşılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Kahraman silah arkadaşlarımız, Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan C-130 askeri kargo uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi nedeniyle 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Hayatını kaybeden askerlerin isimleri:

• Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz

• Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu

• Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen

• Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir

• Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan

• Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan

• Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce

• Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan

• Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan

• Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut

• Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş

• Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran

• Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız

• Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok

• Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca

• Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği

• Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan

• Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu

• Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapcı

• Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın

ENKAZDAKİ İNCELEMELER 06.30'DA BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin 06.30’da incelemelerine başladığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30’da başlanmıştır" denildi.

***

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere olan TSK'ye ait C130 kargo uçağının düştüğünü duyurmuştu.

MSB, uçakta 20 personelin bulunduğunu açıklamıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ile görüştüğünü ve enkaza saat 17.00'de ulaştığını belirtmişti. Yerlikaya, arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini söylemişti.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, arama-kurtarma ekiplerinin olay yerinde olduğu ve Türkiye tarafıyla işbirliği içerisinde soruşturma faaliyetlerinin sürdüğü bildirilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı da, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazına ulaşıldığını, uçağın düşme sebebinin kaza kırım ekibi tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirleneceğini bildirmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Gürcistan arama kurtarma ekipleri saat 17.00'de uçağın enkazına ulaşmıştır. Enkaz, kaza kırım ekiplerimizin incelemesi maksadıyla emniyete alınmıştır. Kaza kırım ekibimiz bölgeye intikal etmektedir. Uçağın düşme sebebi uçak enkazında kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir."

KALKIŞTAN 27 DAKİKA SONRA RADARDAN KAYBOLDU

Henüz düşüş sebebi belli olmayan uçağın rotasına dair bilgiler ortaya çıkmıştı. Sabah saat 09.50'de Trabzon'dan havalanan kargo uçağı ilk olarak Azerbaycan'ın Gence şehrine 11.06'da iniş yaptı. Burada bir süre bekledikten sonra 13.20'de Türkiye'ye gelmek üzere Gence'den havalanan uçak kalkış yaptıktan 27 dakika sonra radardan kayboldu.

ERDOĞAN: ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, uçağın düşmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan C130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik. Enkaza ulaşma çalışmalarıyla ilgili ülke makamlarıyla koordineli biçimde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu kazadan en az bir badireyle çıkarız. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin ve dualarımızla inşallah onların yanında olalım."

KABİNE'DEN AÇIKLAMALAR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yolunda olan, Milli Savunma Bakanlığımıza ait askeri kargo uçağımızın Gürcistan'da düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer vermişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şunları kaydetmişti:

"Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağımızın düştüğü haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Arama kurtarma çalışmaları Gürcistan makamlarıyla ilgili kurumlarımız tarafından koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Kahraman şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ayrıca Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile telefonda görüştü, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Azerbaycan'dan ülkemize dönmekteyken Gürcistan sınırları içinde düşen askeri kargo uçağımıza ilişkin olarak Azerbaycan Başbakanı Sayın Ali Asadov, dayanışma ve başsağlığı dileklerini iletmek üzere bizleri aradı. Gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde, kardeş Azerbaycan'ın süreci yakından ve güçlü bir dayanışma içinde takip ettiğini ifade ettiler. Sayın Asadov'a, kardeş Azerbaycan halkı adına ilettikleri taziyeler ve gösterdikleri samimi dayanışma için teşekkür ediyorum. Allah şehitlerimize rahmet eylesin."

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN, GÜRCİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI BOÇORİŞVİLİ İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili ile telefonda görüşerek, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türkiye'ye ait askeri kargo uçağına yönelik arama-kurtarma faaliyetlerine ilişkin bilgi alışverişinde bulunmuştu

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Gürcü mevkidaşı Boçorişvili ile telefonda konuşmuştu.

Görüşmede, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağına yönelik arama-kurtarma faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Gürcistan Dışişleri Bakanı Boçorişvili, taziye dileklerini iletmişti.

RTÜK BAŞKANI DANİŞ'TEN MEDYA KURULUŞLARINA UYARI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, "Yayıncı kuruluşlarımızın dikkatine" ifadesine yer verdiği açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tüm medya kuruluşlarımıza, resmi yetkililer dışında yapılan bilgi ve açıklamalara itibar edilmemesi, yalnızca yetkili mercilerin beyanlarının dikkate alınması gerekliliğini önemle hatırlatıyoruz. Bu tür hassas durumlarda yayıncıların, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi kadar, şehitlerimizin ailelerine ve toplumun hassasiyetlerine saygı göstermesi büyük önem taşıdığından, kaza kırım anı ve olay yeri görüntülerinin paylaşılmaması hususu önem arz etmektedir."