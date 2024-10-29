Tsukurino bölgesi Rus kontrolünde

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde Tsukurino yerleşim birimini kontrol altına aldığını bildirdi. Rus ordusunun Ukrayna’daki pozisyonunu iyileştirdiği belirtilen açıklamada, "Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Tsukurino yerleşim birimini kurtardı" ifadesi kullanıldı.

Son 24 saatte 142 bölgede Ukrayna’nın askeri havaalanı altyapısına, asker ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktalara saldırılar düzenlendiği aktarılan açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana 27 bin 694 askeri aracın yok edildiği belirtildi.