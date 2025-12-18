TSYD'nin havuzuna başörtülü öğretmenin alınmamasına ilişkin davada karar

Türkiye Spor Yazarları Derneği Üyesi Mehmet İzmirlioğlu'nun eşi Merve İzmirlioğlu'nun, derneğin yüzme havuzuna başörtülü olduğu gerekçesiyle alınmamasına ilişkin açılan davada, sanık Mehmet Oğuz Tongsir 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Mehmet Oğuz Tongsir'in üzerine atılı "nefret ve ayrımcılık" suçunu işlediğini belirterek Tongsir'in, "bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını engellemek" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada, sanık Okan Oba'nın ise üzerine atılı aynı suça ilişkin sanığın kasta dayalı bir kusurunun bulunmadığının anlaşıldığı belirtilerek, sanığın beraatine karar verilmesi istendi.

Sanık Mehmet Oğuz Tongsir'in avukatı Ali Selçuk, mütalaaya karşı yaptığı savunmasında, müvekkili yönünden atılı suçun yasal unsurlarının gerçekleşmediğini, bahse konu olayda katılana bir ayrımcılık değil ayrıcalık tanındığını iddia etti.

Avukat Selçuk, müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Mehmet Oğuz Tongsir'i "nefret ve ayrımcılık" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ve verilen cezanın geleceği üzerindeki olumsuz etkilerini dikkate alan mahkeme, takdiren indirim uygulayarak bu cezayı 10 aya indirdi.

Mahkeme, ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verdi.