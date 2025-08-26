TTB: Acil önlemler alınmalı

Haber Merkezi

Türk Tabipleri Birliği, Denizli Devlet Hastanesi’nde tavanın çökmesiyle yeniden gündeme gelen deprem riskine dikkat çekerek, ‘‘Önlemler alınmalı” çağrısı yaptı

Denizli Devlet Hastanesi’nde 11 Ağustos 2025 tarihinde B Blok Genel Cerrahi Servisi önünde tavanın bir bölümünün çökmesi, hastanenin depreme dayanıklılığına ilişkin kaygıları yeniden gündeme taşıdı.

2017 yılında yapılan deprem performans analizinde binaların depreme dayanıklı olmadığı tespit edilmişti. Raporda, kolon ve kirişlerin çürük olduğu, zeminin killi kumdan oluştuğu belirtilerek hastanenin boşaltılması ya da güçlendirme çalışmalarının yapılması gerektiği vurgulanmıştı. TTB, bu raporun sağlık çalışanlarıyla, Denizli Tabip Odası’yla ve ilgili kurumlarla paylaşılmadığını hatırlatarak, “Mevcut durum hakkında kamuoyunun net bilgi edinmesi engellendi. Bu ihmal, sağlık çalışanlarının ve halkın yaşamını hiçe saymaktır. Ortaya çıkan tablo ülkemizin büyük bölümünün ciddi deprem riski altında olduğu gerçeğini bir kez daha göstermektedir. Gerekli önlemlerin acilen alınması şarttır. Sağlık çalışanlarının ve halkımızın can güvenliği derhal sağlanmalıdır.”