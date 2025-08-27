TTB: ''Ayrımcı açıklama ve tutumlar hekimlik ahlâk değerlerinin açık ihlalidir''

Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB), "kıyafetini beğenmediği" gerekçesiyle hastayı muayene etmediği iddia edilen sağlık personeli hakkında yapılan açıklamada, "Türk Tabipleri Birliği olarak hatırlatmak zorundayız ki; hekimler, meslek ahlakı kuralları gereğince sağlık hizmeti sunarken yansızlıklarını korumak ve insan onuruna saygı göstermekle yükümlüdür" ifadeleri kullanıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan "Kıyafetini beğenmediği hastayı muayene etmedi" iddiaları üzerine ilgili personel hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirmesinin ardından Türk Tabipleri Birliği'nden yazılı açıklama yapıldı.

TTB'nin "Ayrımcı açıklama ve tutumlar hekimlik ahlak değerleinin açık ihlalidir, kabul edilemez" açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Son günlerde sosyal medyada bazı hekimlerin meslek ahlak kuralları ile bağdaşmayan, insan onuruna ve kişilik haklarına saygısız ve ayrımcı açıklama ve tutumlarını görmek, halkın sağlığı için çalışan, meslek onurunu, etik değerleri savunan tüm hekimleri çok üzmüştür.

Hekimliğin ve meslek ahlak kurallarının ilk olarak ortaya çıktığı, yüzlerce yıllık birikimin ev sahibi topraklarda bu ihlallerin yapılıyor olması ayrıca çok düşündürücüdür. Türk Tabipleri Birliği olarak hatırlatmak zorundayız ki; hekimler, meslek ahlakı kuralları gereğince sağlık hizmeti sunarken yansızlıklarını korumak ve insan onuruna saygı göstermekle yükümlüdür. Tüm meslek ahlakı kuralları gibi bu kuralların da var edilme nedeni, toplumun mesleğe ve mesleği uygulayanlara güven duymalarını sağlamaktır.

Türk Tabipleri Birliği olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da toplumun güven duygusunu korumak adına meslek ahlak kurallarını ihlal eden hekimlere yönelik disiplin soruşturmalarını titizlikle yürüteceğimizi, yasal yetkilerimizi sonuna kadar kullanarak gereken işlemleri yapacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz."