TTB başkanı seçilecek: Sol blok birleşti

HABER MERKEZİ

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) 76. Büyük Kongresi, ikinci gününde devam etti. Kongre, Merkez Konsey’in belirleneceği seçimle bugün sona erecek. Ve yeni yönetim belirlenecek.

Kongre ikinci gününde, TTB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Vedat Bulut'un 2022-2024 dönemi çalışma raporunu sunmasıyla başladı. Kongrede, dün ayrıca Merkez Konseyi çalışma ve denetleme ile mali rapor okundu.

Tahmini bütçe görüşüldü. 2024-2026 dönemi kurulları için aday başvuruları ve dilek, istek ile öneriler alındı. Kongrede, bugün yapılacak olan seçimlerde 65 tabip odasından 487 delege oy kullanacak.

Kongrede Etkin Demokratik TTB ile Tabip Odaları İnisiyatifi, AKP ve MHP’lilerin oluşturduğu Çağdaş Türk Hekimler Birliği grubuna karşı ortak listeyle girme kararı aldı.

Önceki seçimlere ortak listeyle katılan iki grup, bu seçimde aldıkları ayrı listelerle girme kararından AKP ve MHP’ye yakın grubun kazanma ihtimaline karşı vazgeçti.