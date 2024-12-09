TTB: Bebeklerin ölmediği bir sağlık sistemi için mücadele edeceğiz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Yönetim Kurulu (GYK) “Halkımız, hekimler ve sağlık çalışanları için daha iyi bir sağlık sistemi mümkün” ana gündemiyle önceki gün Ankara’da toplandı.

Türkiye’nin haftalardır yenidoğan bebeklerin ölümüyle sonuçlanan sağlıkta ticari çeteleşmeyi konuştuğu günlerde gerçekleştirilen toplantıda şu tespit ve görüşler dile getirildi:

”Yenidoğan Skandalı” ülkemizde yıllardır uygulanan sağlık politikalarının bir sonucudur. Bu durumu Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) özel hastanelerden hizmet satın almaya başlaması ve bu yolla SGK fonlarının özel sağlık sermayesine açılması doğurmuştur. Yaşananlar, yıllardır kamuoyunu ve yetkilileri uyardığımız bir gerçeği net bir şekilde ortaya koymuştur: Sağlık hizmetini sıradanlaştıran, niteliğe değil niceliğe önem veren, hastaneleri ticarethane ve hastaları müşteri haline getiren, sağlığı piyasa kurallarına teslim eden Sağlıkta Dönüşüm Programı sağlık sistemimizi çökertmiştir. Ülkemizde sağlıkta büyük bir kışkırtılmış talep patlaması yaşanmaktadır. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında Türkiye’de kişi başı yıllık hekime müracaat sayısı 3,1 iken 2023 yılında 11,4’e çıkmıştır. Bu sayı Avrupa Birliği ve OECD ortalamasının iki katına yakındır.

Sağlıktaki bu kışkırtılmış talep patlamasından büyük pay alan özel sağlık sermayesi hekimleri evrensel çalışma hukukunun koruyuculuğundan yoksun bırakarak hukuka aykırı biçimde şirket kurmaya zorlamış, hekimlerin bordrolu çalışması engellenmiştir. Öte yandan SGK kaynaklarını kullanmadan, serbest çalışma hakkını kullanarak, muayenehane açarak çalışmak isteyen hekimlere de hastalarını bu hastanelerde tedavi etmesini engelleyecek “kota” uygulaması getirilmiştir."

Sağlık ortamındaki sorunların dile getirilebilmesi ve çözümü için ülkemizde demokratik ortamın gelişmesine ihtiyaç duyulduğu kaydedilen açıklamalarda, hedefler ve yapılması gerekenlerle ise şöyle sıralandı: